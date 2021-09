Daniel Auteuil, "serein et excité" par la sortie de son premier album "Si vous m'aviez connu"

Une fois n'est pas coutume Daniel Auteuil n'était pas à nos côtés pour nous présenter un film mais son tout premier album. Il s'intitule Si vous m'aviez connu et paraît ce 17 septembre 2021. Avec cette collection de chansons, il revient à ses premières amours. Il avait déjà chanté en 1985 le générique de L'amour en douce d'Édouard Molinaro. Le 45 Tours était même sorti. Que la vie me pardonne n'est pas devenu un tube. Puis, l'année suivante, son interprétation dans Jean de Florette va le mettre en orbite. Le cinéma lui ouvre grand les bras, la musique s'éloigne...

Mais à 71 ans, il ose enfin. Onze morceaux composent ce disque réalisé par Gaëtan Roussel. On y découvre une voix fragile. Une interprétation sur le fil. C'est un voyage d'une sensibilité folle. 37 minutes à fleur de peau. "Je suis à la fois serein et excité, c'est un album qui a été fait avec sincérité et rigueur. J'ai envie que les auditeurs se laissent surprendre", confie Daniel Auteuil au micro de RTL.



Les Alyscamps ouvre cet album. C'est l'un des six poèmes de Paul-Jean Toulet - auteur méconnu, du début du XXème siècle, que Jean d'Ormesson adorait - que Daniel Auteuil interprète et qu'il a mis en musique. Cet album n'aurait jamais existé sans un cadeau de la mère de l'acteur/chanteur. "Un jour, je cherchais une lettre et j'ai fait tomber un livre, raconte le chanteur. Il s'est ouvert sur la page de garde et j'ai reconnu l'écriture de ma mère. Elle disait : 'Pour Danny mon fils chéri, les poèmes de Paul-Jean Toulet que tu pourras lire quand tu seras grand. Maman, Avignon, 1957'. D'abord, j'ai trouvé que ma mère avait mis du temps à me trouver grand [Daniel Auteuil est né en 1950], plaisante-t-il. Mais à force de lire ces poèmes et à force d'émotion, j'ai ressenti le besoin de poser des accords de guitare sur ces émotions."

Si vous m'aviez connu se transformera en tournée. Il chantera notamment les 11 et 12 février 2022 au Trianon à Paris. Il y chantera aussi Apollinaire ou Rimbaud. Côté cinéma, le public le retrouvera dans Le nouveau jouet, remake du Jouet de Francis Veber. C'est James Huth qui sera derrière la caméra, le réalisateur de Brice de Nice.