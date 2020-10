publié le 09/10/2020 à 11:12

Aux États-Unis des gardiens de la prison d'Oklahoma ont été inculpés pour "acte de cruauté". Ils faisaient écouter la comptine pour enfant Baby Shark, en boucle et pendant des heures, à des détenus.

Les prisonniers étaient même réveillés en pleine nuit pour écouter cette musique entêtante, enchaînés à un mur. Les deux agents pénitentiaires, âgés de 21 ans et leur ancien supérieur de 50 ans, risquent un an de prison ainsi qu'une amende. Ils pourraient à leur tour s'exposer à cette torture mentale qui a été qualifiée de "cruelle ou inhumaine", par David Prater le procureur du comté.

Ce dernier, a déclaré que les trois avaient agi "conjointement, volontairement et à tort", précise le New York Times. La lecture répétée de cette chanson, adorée des enfants et détestée des parents, a mis "un stress émotionnel excessif sur les détenus qui souffraient probablement déjà" d'être menottés au mur, a dénoncé le procureur.