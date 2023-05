Charles III : visite de Poundbury, ville verte et calme, créée de toute pièce par le Roi

C'est donc une semaine royale qui s'ouvre sur RTL avec notre série de reportages entièrement consacrés au couronnement de Charles III, qui a lieu ce samedi 6 mai et sera à suivre dans une matinale et une journée spéciale sur RTL. L'occasion de s'intéresser à la personnalité du roi Charles, aux pouvoirs limités en tant que monarque, mais aux idées et à l'imagination débordante.

Le roi Charles l'a prouvé en tant que prince de Galles en créant notamment une toute nouvelle ville, presque de A à Z : Poundbury. Elle compte aujourd'hui environ 4.000 habitants dans l'ouest de l'Angleterre. Difficile de croire que Pounbury est une ville qui a à peine 30 ans. Ce ne sont pas des gratte-ciel qui sortent de terre, mais des villas aux colonnes rappelant la Grèce et la Rome antique, mêlées à des maisons en briques.



Ma fille me dit que ça ressemble à un plateau de cinéma Suzy, habitante de Pounbury

Une grande variété, mais qui n'a rien de moderne. "C'est assez irréel. Ma fille me dit que ça ressemble à un plateau de cinéma. C'est beau et calme. Tout est ordonné et propre", dit Suzy, qui a emménagé ici il y a moins de deux semaines. De son côté, Fran vit à Poundbury depuis 20 ans, a rencontré le roi Charles plusieurs fois et le décrit comme le gourou architectural de la ville : "C'est le projet personnel de Charles. Tout ce qui est et sera construit sera passé par lui, approuvé par lui". Poundbury est donc une ville assez verte, mais la voiture est omniprésente, même s'il n'y a aucun marquage sur le bitume.

"Comme c'est le projet du roi, on a l'impression que seuls ceux qui ont les moyens peuvent y vivre. Mais il y a aussi des logements sociaux", explique Françoise, la présidente de l'association des résidents. Autre surprise, contrairement à la ville voisine, aucune décoration aux couleurs du couronnement. Il faut dire qu'il n'y a pas de rue commerçante ou principale, un choix du Roi. Les résidents ont de tout temps une liberté limitée pour décorer leurs façades.