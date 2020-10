L’acteur Wladimir Yordanoff, second rôle populaire du cinéma français, est mort

et AFP

publié le 06/10/2020 à 23:46

C'est un grand nom du théâtre français qui nous a quitté. Le comédien Wladimir Yordanoff, acteur de théâtre et second rôle populaire au cinéma, est mort mardi 6 octobre à l'âge de 66 ans, a annoncé son agence. Il était notamment connu pour son rôle de Philippe dans Un air de famille, sur les planches et à l'écran. Il est décédé "en Normandie des suites de maladie fulgurante", a précisé son agence.

Fils du violoniste bulgare Luben Yordanoff, le comédien a été dirigé par les plus grands metteurs en scène, dont Patrice Chéreau (Hamlet, 1988). Formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Wladimir Yordanoff a collaboré à plusieurs reprises avec le metteur en scène Alain Françon. C'est sous sa direction, dans Qui a peur de Virgina Wolf ?, qu'il remporte le Molière du meilleur comédien d'un spectacle privé en 2016.

En 1994, il a joué dans la pièce à succès d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, Un air de famille. Il y interprétait Philippe, un cadre supérieur qui fait la fierté de sa mère. Rôle qu'il a repris dans l'adaptation cinématographique de Cédric Klapisch deux ans plus tard.

À l'affiche du dernier "OSS 117"

En 2000, il a joué dans un autre film d'Agnès Jaoui, Le Goût des autres. Rarement en tête d'affiche, le premier rôle, il devient connu de tous, grâce à des seconds rôles dans des films populaires (Trois zéros de Fabien Onteniente, 2002) ou plus exigeants (J'accuse de Roman Polanski, 2019). Son dernier film est OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire réalisé par Nicolas Bedos et dont la sortie est prévue en 2021.