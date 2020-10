Marge Champion, celle qui a inspiré la Blanche-Neige de Disney, est morte

Paul Hawthorne / Getty Images North America / Getty Images via AFP

publié le 22/10/2020 à 11:36

Son visage n'est pas connu du grand public français mais ses gestes sont devenus légendaires. L'actrice et danseuse américaine Marge Champion est morte à 101 ans, annonce ce 21 octobre nos confrères du magazine The Hollywood Reporter.

La comédienne a montré tout son talent dans de très nombreux films de l'Âge d'or d'Hollywood comme Show Boat avec Kathryn Grayson et Ava Gardner, Mr Music avec Bing Crosby, Donnez-lui une chance ou Tout le plaisir est pour moi dans les années 50. Elle est devenue particulièrement célèbre pour ses talents de danseuse lorsqu'elle se produisait avec son mari, Gower Champion.

Mais son rôle le plus fameux est très certainement celui de Blanche-Neige dans le premier grand film d'animation des studios Disney. Marge Champion n'était pas la voix de la belle princesse, mais elle en était la gestuelle. Walt Disney l'a sélectionnée pour qu'elle bouge, marche et danse et qu'elle serve de modèle aux dessinateurs chargés de mettre en mouvement la célèbre Blanche-Neige.

Marge Champion a même prêté ses gestes au nain Simplet. Les dessinateurs l'ont recouverte d'une large robe et lui ont demandé de produire la marche si particulière de l'attachant personnage. Ce fut le début d'une longue collaboration puisque Disney a fait appel à la jeune comédienne pour incarner l'élégante Fée bleue de Pinocchio, Hyacinth Hippo (et son tutu) dans Fantasia ou Mr Stock, la cigogne de Dumbo.

> Disney's Snow White And The Seven Dwarfs, Animation, Live Action Reference