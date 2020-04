Coronavirus : la filière Maroilles mise à mal, les élus appellent à consommer local

publié le 15/04/2020 à 02:42

En raison de la crise sanitaire, la filière du Maroilles, le célèbre fromage du Nord de la France, est en grande difficulté. Sa production aurait baissé de 70% depuis le début de l'épidémie. Avec la fermeture des restaurants, et la réduction des ventes en grande surface, les producteurs son gravement mis à mal par les conséquences économiques du Covid-19.

Pour soutenir ce produit iconique du terroir français, la région Hauts-de-France a lancé une grande campagne de communication pour inciter les consommateurs à consommer du Maroilles, notamment grâce au hashtag #JeMangeLocal sur Twitter.

Les responsables politiques locaux ont aussi mis en place la plateforme ouacheterlocal.fr, un site qui permet de localiser les producteurs sur une carte interactive.



Comme d'autres fromages d'appellation contrôlée, le Maroilles est dans la tourmente économique. "Depuis les premières semaines de cette crise sanitaire, les Français se détournent de nos fromages AOP, allant vers des produits utilitaires et de première nécessité. Pendant ce temps, nos entreprises laitières et producteurs fermiers, en capacité de produire, ne peuvent plus écouler leurs produits, a expliqué Michel Lacoste, président du Conseil National des Appellations d'Origine Laitières, au journal spécialisé Process alimentaire.

[Conférence de presse] Face au #Covid_19, Marie-Sophie Lesne, vice-présidente en charge de l'#agriculture, présente le soutien de la Région #hautsdefrance à la filière #Maroilles et lance un appel à la solidarité des consommateurs. pic.twitter.com/YVAIl6QcfP — Région Hauts-de-France (@hautsdefrance) April 14, 2020

Fin mars, les commandes de fromages AOP par les grandes surfaces auraient chuté de 25 à 80%. Certains supermarchés ont fermé leurs crémeries par mesures de précaution, ce qui affecte également durement la filière, car le gros des ventes d'AOP s'y effectue.