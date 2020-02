Coronavirus : Kate Middleton inquiète pour George et Charlotte

George et Charlotte de Cambridge sont scolarisés à l'école Thomas's Battersea à Londres.

Alors qu'une quinzaine de cas de contamination au coronavirus ont été confirmés au Royaume-Uni, l'inquiétude a gagné la famille royale, et particulièrement le prince William et Kate Middleton qui se font du souci pour leurs enfants George et Charlotte.

Quatre élèves de l'école Thomas's Battersea, où sont scolarisés George et Charlotte, ont été placés en quarantaine car ils présentent des symptômes grippaux. Selon la presse britannique, deux de ces enfants revenaient de vacances dans le nord de l'Italie.

Les quatre enfants concernés ont donc été renvoyés chez eux. D'après le Daily Mail, des analyses ont été menées pour confirmer si oui ou non ils ont contracté le coronavirus. Les résultats sont attendus dans les prochaines heures.

La famille royale n'a pour l'heure fait aucune communication à ce sujet. Au Royaume-Uni, 13 écoles ont décidé de fermer leurs portes par précaution après que plusieurs enfants, qui ont récemment séjourné dans le nord de l'Italie, ont présenté des symptômes respiratoires.