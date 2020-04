Riad Sattouf sur la crise du coronavirus : "La bise, c’est terminé !"

publié le 02/04/2020 à 16:53

Alors que la troisième semaine de confinement touche à sa fin, Stéphane Bern s'entretient ce matin au téléphone avec le dessinateur Riad Sattouf. "Réfugié" en Bretagne, le génial créateur de Pascal Brutal, L'arabe du futur ou encore des Cahiers d'Esther (dont le 4e tome est sorti l'an dernier) nous incite tous à profiter de ce moment "étrange" pour "être créatif": "Pourquoi pas commencer une bande dessinée, pourquoi pas commencer un roman... pourquoi pas commencer le truc auquel on pense dans un petit coin de sa tête depuis longtemps ?"

Pour lancer le mouvement, Riad Sattouf propose depuis quelques jours, dans le journal Ouest France et sur son site Internet, des planches de BD "prédessinées" par ses soins, que des auteurs en herbe peuvent colorier et enrichir de dialogues. Riad Sattouf, agréablement surpris par le succès de sa démarche, poste ensuite les résultats sur son compte Instagram.

Le réalisateur des Beaux gosses nous confie également sa certitude de voir disparaître, une fois le confinement terminé, certains codes sociaux: "Les gens feront beaucoup plus attention à leurs contacts physiques ! Déjà je pense que la bise... c'est terminé ! Ce qui, personnellement, me va très bien. Ça va être très dur pour la grippe et la gastro entérite dans les années à venir..." s'amuse Riad Sattouf, qui conseille, à l'avenir, de s'inspirer des japonnais dans nos rapports sociaux.

Les-Cahiers-d-Esther-tome-4-Histoires-de-mes-13-ans Crédit : Allary Editions

Autre invité de Stéphane Bern ce jeudi: le navigateur et skipper professionnel Armel Le Cléac'h. Le double finaliste de la Solitaire du Figaro et vainqueur du Vendée Globe 2017, familié du grand large plutôt qu'à la vie en intérieur, nous raconte comment il vit le confinement, chez lui, entouré de sa famille... peu habituée à l'avoir aussi longtemps à la maison ! Heureusement il a pris part à "La Grande évasion": une transat virtuelle et gratuite, allant de La Rochelle à l'île de Curuçao (au nord du Venezuela)... qui compte déjà 90 000 participants !

Armel Le Cléac'h Crédit : RTL

Et enfin on parle gastronomie et recettes faciles avec Jean-François Mallet, l'auteur de la collection Simplissime aux éditions Hachette. Simplissime c'est: 41 tomes, traduits en 12 langues dans 20 pays, avec des spécialités de pizzas, desserts, foie gras, dîners chics et menus light, mets végétariens, asiatiques... des livres qui se sont vendus à plus de 3 millions d'exemplaires depuis 2015 ! Et depuis peu c'est aussi une appli pour Smartphone, mise très régulièrement à jour, qui, comme les livres, vous permet de concocter des plats très facilement avec six ingrédients maximum.

simplissime Crédit : Hachette

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern est accompagné de: Patrice Carmouze.