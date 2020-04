Danemark : l'excentrique reine Margrethe II fête ses 80 ans

et AFP

80 ans et un demi-siècle de règne, voici ce que va fêter Margrethe II, la reine du Danemak. Pour cause du coronavirus, l'excentrique monarque adulée par ses sujets doit célébrer sa nouvelle bougie dans la plus stricte intimité.

Au départ, Margrethe II, qui est montée sur le trône le 14 janvier 1972, devait parader dans les rues de la capitale Copenhague pendant deux jours de fête. Crise sanitaire oblige, la fête se déroule en petit comité. Mais, cela n'a pas empêché les Danois et les Danoises de chanter pour l'anniversaire de leur souveraine via les réseaux sociaux.

La Cour met aussi à leur disposition un livre d'or disponible exclusivement en ligne, distanciation sociale oblige. Margrethe II a pu regarder à la télévision ses sujets lui chanter un bel anniversaire à midi, comme le rapporte la chaîne locale DR. Habituée des bains de foule, la monarque montre souvent son sourire franc à travers le pays. Et chaque été, elle réalise une croisière avec son yacht, le Danneborg, avant de rejoindre ses quartiers d'été en France au château de Caix, qui appartenait à son mari Henrik, décédé en 2018.



Les têtes couronnées souhaitent un joyeux anniversaire à leur « tante Daisy », la reine Margrethe II de Danemark 🇩🇰👑🥳pic.twitter.com/1ZHcCMTl28 — Thomas Pernette (@ThomasPernette) April 16, 2020

Ses 8 petits-enfants ont aussi tenu à lui souhaiter un bel anniversaire en vidéo.

La monarchie danoise très populaire dans le monde

En 2018, un sondage de Voxmeter montrait que plus de trois quarts des Danois étaient favorables à la royauté tandis que seuls 14,6% d'entre eux souhaitaient l'établissement d'une république. Quelque 80% des Danois s'estiment bien représentés par l'actuelle famille royale, qui outre la souveraine compte aussi le prince héritier Frederik, le prince Joachim, leur famille et la princesse Benedikte, soeur de la reine.

À l'âge de 31 ans, le 14 janvier 1972, Margrethe II est la première femme à monter sur le trône de la plus ancienne maison royale européenne encore en place et aujourd'hui, elle n'entend pas laisser la place. "Je resterai sur le trône jusqu'à ce que j'en tombe", a prévenu cette fumeuse invétérée. Une enquête d'opinion publiée en décembre dans le quotidien B.T. montrait que 41% des Danois souhaiteraient la voir abdiquer en faveur de son fils aîné, le prince Frederik, 51 ans.