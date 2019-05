publié le 17/05/2019 à 12:10

"Douleur et gloire est-il basé sur ma vie ? Non, et oui, absolument." Cette réponse énigmatique que Pedro Almodovar formule sur son film présenté en compétition officielle du Festival de Cannes et en salles le 17 mai 2019, définit bien l’ambiguïté de sa nouvelle production. Le cinéaste raconte la vie d'un metteur en scène madrilène joué par Antonio Banderas.



L'enfance, le cinéma, les fantasmes ou les amours de jeunesse mais aussi la maladie, la drogue ou l'incapacité soudain de créer, le réalisateur espagnol évoque le temps qui passe. Et si la mise en scène est moins flamboyante que dans certains autres films, il offre avec Douleur et gloire un film bilan sur sa vie et son oeuvre, bien que son acteur principal ne valide qu'à moitié cette théorie.

Antonio Banderas réfute l'idée qu'il incarne un double, du moins un double parfait : "Pedro Almodovar aime à dire que ce n'est pas une autobiographie mais une auto-fiction, c'est un moyen qu'il a utilisé pour se réconcilier avec lui-même [...] Il a toujours protégé sa vie privée et j'étais très surpris en lisant le scénario de découvrir qu'il avait passé ce cap-là"

> Douleur et Gloire - Bande-annonce officielle HD