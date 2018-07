publié le 30/01/2017 à 20:10

Les fans sont rassurés. L'acteur Antonio Banderas, 56 ans, a tweeté une photo le 30 janvier sur laquelle il apparaît taquin en compagnie de Nicole Kempel, sa compagne de 37 ans. Le cliché est accompagné de quelques mots : "Je profite de la nature après une frayeur. Besos." La photo semble avoir été postée depuis leur maison de Surrey, au sud-est de l'Angleterre. Signe que le comédien va mieux, après un bref séjour à l'hôpital.



L'incident s'est produit le jeudi 26 janvier : après une séance intensive de sport, Antonio Banderas a commencé à ressentir de fortes douleurs à la poitrine. Ne perdant pas une minute, il a appelé les urgences et s'est fait transporter à l'hôpital en ambulance. L'acteur du Masque de Zorro est resté en observation avant d'être rapidement renvoyé chez lui. Un lieu qui semble parfaitement adapté pour une récupération saine : "Je trouve Surrey magique, a-t-il confié au Sun, a qui il a confirmé avoir eu un "problème". "Je ne fais plus la fête, alors j'ai l'espace et la paix pour écrire (...) Je travaille sur plusieurs scripts." Selon le média britannique, c'est à l'institut Saint Peter à Chertsey que la star a été examinée.

Antonio Banderas s'est installé en Grande-Bretagne en 2015. Comme le rapporte le Daily Mail, l'acteur hollywoodien y a acheté une maison de 2.4 millions de livres (environ 2.8 millions d'euros) en 2015 afin de pouvoir suivre des études de mode à la prestigieuse université Saint Martins de Londres. Une formation que l'ex-mari de Melanie Griffith devrait honorer sans problème, tant il semble bien se rétablir.

Disfrutando de la naturaleza tras un pequeño susto.

Enjoying nature after a startle. Besos. pic.twitter.com/eE3w7qBkV2 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 30 janvier 2017