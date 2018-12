publié le 19/12/2018 à 18:05

Pour cette soirée du 19 décembre 2018, on signale la diffusion de la série événement de TF1, La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Les deux derniers épisodes sont plus qu'à la hauteur des huit précédents. Bien que la réalisation soit discutable il faut bien avouer que la fin est formidable.



À la fois humaine, sensée, sensible, prenante et surprenante. Le personnage Quebert en sort grandi et nous en sommes ravis pour lui.

En face, France 2 diffuse son téléfilm Mystère à la Sorbonne. C'est le meilleur de cette série qui nous a déjà proposé Meurtre à la tour Eiffel, Meurtre au Louvre, avec des intrigues très travaillées.

L'histoire nous place à la fin du 19ème siècle et pour la première fois une femme est en droit à la Sorbonne, ce qui n'est pas du goût des hommes. Selon eux, si une femme fait du droit c'est que tout va de travers. Elle est rejetée, méprisée, dépréciée et bientôt accusée du meurtre d'un enseignement.



Son professeur, un ancien avocat de renom, va-t-il accepter de la défendre alors que le chef de la police enquête à charge ? La réponse ce soir à partir de 21 heures.



Enfin, M6 propose un prime spécial Noël de Scène de ménages.