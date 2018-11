publié le 26/11/2018 à 18:01

Pour cette soirée du 26 novembre 2018, France 2 diffuse à partir de 21 heures sa série Les rivières pourpres. Il s'agit de la nouvelle version d'un best-seller de Jean-Christophe Grangé. C'est une enquête par soirée et il se trouve que ce soir ça sent le sapin à tous points-de-vue. Le corps d'un milliardaire allemand ayant été retrouvé dans une forêt vosgienne, décapité, l'héritière est suspecte.



L'intrigue est sidérante et l'originalité c'est que Pierre Niemans a cette fois une partenaire féminine, aussi solaire qu'il ne l'est pas. C'est clairement à voir, tout comme la série Hippocrate sur Canal +. Le feuilleton est écrit par le médecin-cinéaste Thomas Lilti, qui a lui-même adapté Hippocrate, son succès sur grand écran.

On suit le quotidien d'internes obligés de gérer le service des urgences en l'absence de médecins titulaires, sous la houlette de la chef des internes Louise Bourgoin.

En face, W9 propose son film de super-héros : Iron Man, avec Robert Downey Jr. Sorti en 2008, le long-métrage raconte comment Tony Stark, un milliardaire philanthrope, devient l'homme d'acier.