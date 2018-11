publié le 27/11/2018 à 18:11

Pour cette soirée du 27 novembre 2018, M6 diffuse un nouvel épisode de son émission de divertissement La France a un incroyable talent. C'est la cinquième et la dernière soirée avant les demi-finales. L'émission est attrayante de par la découverte de ces candidats qui pensent avoir un talent (ou pas) mais aussi et surtout grâce au jury. C'est à suivre à partir de 21 heures.



De son côté, TF1 propose la deuxième saison de sa série comique Les Chamois. Souvenez-vous, le chef d'entreprise Étienne Leroy découvrait au ski que sa fille Emma vivait avec le fils de sa déléguée syndicale la plus radicale, Julie Depardieu.

Un an plus tard, c'est l'arrivée d'un bébé et lorsque l'enfant paraît, la tranquillité disparaît, surtout que là, il est question du baptême, les Leroy le projettent, sa déléguée le rejette, et le nouveau papa se défile. C'est inégal mais attachant, parfois drôle, et puis il y a la neige, les sapins de Noël et les bûches : bûches sur les pistes, dans les cheminées, et sur les tables.

Enfin, W9 retransmet La petite histoire de France, le prime. Habituellement diffusée le dimanche sur la chaîne, le programme est très original puisqu'il raconte en une suite de sketches parallèles le quotidien du cousin en disgrâce de Louis XIV, du cousin de Bonaparte qui rêve de cuisiner pour son illustre parent, et du cousin de Jeanne D'Arc.



Tous ont ce soir droit à un prime, cette fois encore produit par Jamel Debbouze, qui fait d'ailleurs une apparition en Roi Soleil flanqué de son ministre Ary Abittan. Cette fiction se termine hélas ce soir, avec là aussi une thématique baptême.