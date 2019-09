publié le 08/09/2019 à 14:00

Ce week-end, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Gims !

En 2018, Gims et Kendji Girac ont été les premières célébrités à participer au jeu d'aventure de TF1 intitulé L'aventure Robinson. Pendant cinq jours, le duo était coupé du monde et livré à lui-même sur une île sauvage. Les deux chanteurs devaient allier leurs forces pour vivre loin de tous leurs repères habituels. Entre épreuves sportives et stratégiques, ils devaient remporter une cagnotte au profit d'une association, La chaîne de l'espoir, qui vient en aide à des enfants qui ne peuvent pas être soignés dans leur pays d'origine.

Un an après, Gims revient sur cette aventure au micro de On Refait La Télé. "C'était très dur ! J'ai pris une claque parce que je ne m'y attendais pas (...) c'est incroyable". Le rappeur raconte ensuite les conditions dans lesquelles il a vécu sa première nuit : "Seul dans la jungle, dans le noir absolu. Il n'y avait même pas de lune (...) Il y a un cameraman qui est là, il filme et tout. Et après il se barre ! T'as une bâche, même pas un sac de couchage, tu restes là et il fait nuit".

Le chanteur du tube Bella imite ensuite les bruits d'animaux et d'insectes qu'il a entendu ce soir-là, les lézards et les mygales qui lui montaient dessus. "Quand je sortais la tête, je ne voyais que des yeux jaunes, c'était les chauve-souris, un truc de fou !"

Celui qui se produira sur la scène du Stade de France le 28 septembre prochain, dans le cadre de sa tournée Fuego Tour, s'est alors posé beaucoup de questions sur les raisons qui l'ont poussé à participer au jeu d'aventure : "Pourquoi je suis venu ? Qui m'a conseillé cette émission ? Là il y a tout le monde qui revient !"

Avec beaucoup d'humour, il poursuit son périple dans les Îles Fidji : "Non mais c'est fou ! Je suis arrivé dans des conditions, c'était royal, quoi : Compagnie Singapore Airlines, première classe... Une fois que tu arrives sur place, tu prends l'avion d'Indiana Jones, des trucs tu sais pas si ça va tourner en l'air" raconte-il en imitant les hélices de l'engin. Enfin, à la question "Et s'ils vous rappellent ?", la réponse de Gims est simple : "J’y vais pas, désolé !"

"Fuego Tour" : Gims au Stade de France

Artiste multi-récompensé avec plus de 5 millions d’albums vendus depuis le début de sa carrière, Gims est l'artiste de tous les records. Chaque album est un triomphe et Ceinture noire, son troisième projet certifié disque de Diamant, ne déroge pas à la règle : 800 000 exemplaires écoulés en un an.





En 2013, son premier album solo intitulé Subliminal avait trouvé 900 000 preneurs en France. Deux ans plus tard, le rappeur avait décroché un disque de diamant (500 000 ventes) avec Mon cœur avait raison.

Gims au Stade de France le 28 septembre 2019 avec le "Fuego Tour"

La sortie de la réédition Transcendance le 26 avril dernier prolonge ce succès de Ceinture noire. 13 morceaux ont été rajoutés à l'album qui contenait déjà quarante titres. Cet opus, c'est donc toujours plus de tubes et de collaborations : J.Balvin, Maluma, Vitaa, Dadju, Alonzo et dernièrement Sting avec Reste, dont le clip a été tourné à Lyon. Regardez...

> GIMS & Sting - "Reste" (Clip Officiel)

A travers l'album, le rappeur montre une fois de plus son éclectisme et sa capacité à écrire dans différents registres puisqu'il allie chansons festives, mélodies sentimentales et textes plus sombres et engagés.

> Gims au Stade de France avec le "Fuego Tour"

Alors que la deuxième partie de la tournée Fuego Tour a démarré en mars, ce projet monumental verra son aboutissement le 28 septembre prochain. C'est à cette date que Gims se produira pour la première fois sur la scène du Stade de France pour un concert exceptionnel.