publié le 07/09/2019 à 12:30

Ce week-end, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Gims !

Il a été l'artiste le plus diffusé à la radio et à la télé en 2018. Pour gérer ce succès, le rappeur et chanteur verrouille le plus possible sa communication et ses passages dans les médias. Réputé pour accepter très peu d'invitations, Gims explique ce choix au micro de On Refait La Télé : "Je ne suis pas très à l'aise en télé (...) Je préfère rester à ma place". L'ancien membre de Sexion d'Assaut évoque également la pression qui pèse sur lui à chacune de ses apparitions : "Il y a toujours un risque à chaque fois que je prends le micro". Selon lui, il faut se méfier du buzz et de l'interprétation faite de ses propos par certains.

Gims estime également qu'une surexposition médiatique peut avoir un effet négatif sur la carrière d'un artiste : "Être partout c'est être nulle part aussi parfois. Je pourrais faire toutes les émissions mais est-ce que c'est ce qu'on attend de moi ? Ce sont des questions que je me pose". Le plus dur quand un chanteur atteint les sommets selon l'interprète de Sapé comme jamais, c'est d'y rester : "C'est une pression tous les jours. Je suis quelqu'un de zen à la base mais c'est du stress".

"Fuego Tour" : Gims au Stade de France

Artiste multi-récompensé avec plus de 5 millions d’albums vendus depuis le début de sa carrière, Gims est l'artiste de tous les records. Chaque opus est un triomphe et Ceinture noire, son troisième projet certifié disque de Diamant, ne déroge pas à la règle : 800 000 exemplaires écoulés en un an.



En 2013, son premier album solo intitulé Subliminal avait trouvé 900 000 preneurs en France. Deux ans plus tard, le rappeur avait décroché un disque de diamant (500 000 ventes) avec Mon cœur avait raison.

La sortie de la réédition Transcendance le 26 avril dernier prolonge le succès de Ceinture noire. Treize morceaux ont été rajoutés à l'album qui contenait déjà quarante titres. Cet opus, c'est donc toujours plus de tubes et de collaborations : J.Balvin, Maluma, Vitaa, Dadju, Alonzo et dernièrement Sting avec Reste, dont le clip a été tourné à Lyon. Regardez...

A travers l'album, le rappeur montre une fois de plus son éclectisme et sa capacité à écrire dans différents registres puisqu'il allie chansons festives, mélodies sentimentales et textes plus sombres et engagés.

Alors que la deuxième partie de la tournée Fuego Tour a démarré en mars, ce projet monumental verra son aboutissement le 28 septembre prochain. C'est à cette date que Gims se produira pour la première fois sur la scène du Stade de France pour un concert exceptionnel.