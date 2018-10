publié le 11/10/2018 à 12:20

Emmanuel Macron et de nombreux artistes profiteront du 17ème sommet de la Francophonie pour rendre un hommage appuyé et musical à Charles Aznavour, mort le 2 octobre 2018. Le président de la République française est accompagné à Erevan, la capitale arménienne, de Leila Slimani, sa représentante pour la francophonie, de l'écrivain Erik Orsenna et de plusieurs personnalités ayant des origines arméniennes comme le compositeur André Manoukian, le producteur Alain Terzian, l'ex-footballeur Youri Djorkaeff et le maire de Lyon Georges Kepenekian.





Le chef de l'État consacrera plusieurs heures à rendre hommage à Charles Aznavour, l'un des plus emblématiques représentants de la diaspora arménienne et qui devait tout naturellement l'accompagner à Erevan pour ce sommet.

Ce jeudi 11 octobre, durant l'après-midi, le président de la République rencontrera les proches du chanteur de La Bohême ou Comme ils disent, dont son fils Nicolas, au Centre Aznavour, sur les hauteurs de la capitale.



Le soir, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte assisteront à un concert hommage qui sera célébré par des artistes arméniens et internationaux, comme Zaz, Angélique Kidjo, Serge Lama et le pianiste du chanteur, Erik Berchot. Ce concert, offert par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, se déroulera place de la République, en plein centre d'Erevan.

Un événement politique et diplomatique

Emmanuel et Brigitte Macron, Jean-Yves Le Drian et leur délégation au mémorial du génocide arménien Crédits : Ludovic MARIN / POOL / AFP | Date : 11/10/2018 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Emmanuel et Brigitte Macron, Jean-Yves Le Drian et leur délégation au mémorial du génocide arménien Crédits : Ludovic MARIN / POOL / AFP | Date : Emmanuel et Brigitte Macrondéposant des fleur devant la flamme éternelle du mémorial Crédits : ludovic MARIN / POOL / AFP | Date : La délégation française était accompagnée d'officiels du gouvernement arménien à Erevan Crédits : ludovic MARIN / POOL / AFP | Date : Emmnauel Macron et les 50 chefs d'État invités pour le sommet de la Francophonie Crédits : AFP | Date : Le couple présidentiel ont aussi planté un arbre au sein du mémorial de Tsitsernakaberd Crédits : Ludovic MARIN / POOL / AFP | Date : 1 / 1 < > +

Le président français s'est aussi recueilli ce jeudi matin au mémorial dédié aux victimes du génocide arménien de 1915-16. Cette visite n'est pas simplement un hommage à Charles Aznavour ou une célébration de la seule francophonie dans les arts. Il s'agit d'un événement diplomatique et politique.



Le président est accompagné du chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian et de la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Il avait quitté Paris en pleins préparatifs du remaniement du gouvernement à la suite de la démission du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Un remaniement qui devra attendre son retour à l'Élysée avant d'être officiellement annoncé.



Emmanuel Macron ouvrira ce sommet de la francophonie avec à ses côtés une cinquantaine de dirigeants dont le Canadien Justin Trudeau, le Belge Charles Michel et les présidents sénégalais, tchadien et libanais. Il aura une série de rencontres bilatérales avec plusieurs de ces dirigeants jusqu'à la clôture du sommet vendredi 12 octobre dans l'après-midi.

Dans un discours prévu pour jeudi en fin de matinée, il devrait de nouveau défendre son approche "décrispée" de la francophonie dans le contexte du "plurilinguisme" mondial.