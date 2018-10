publié le 05/10/2018 à 20:40

L'hommage national à Charles Aznavour a débuté avec l'hymne arménien avant la Marseillaise. La France serait-elle prête dans des circonstances pareilles, à entendre l'hymne algérien avant la Marseillaise ? Pourquoi accepte-t-on que Charles Aznavour puisse se dire 100% Français et 100% Arménien alors qu'un jeune d'origine algérienne susciterait une énorme controverse en se déclarant 100% Français et 100% Algérien ? Charles Aznavour avait choisi l'assimilation et avait travaillé avec acharnement pour dépasser les moqueries et comprendre les subtilités de la langue française, ce qui ne l'empêchait pas d'en porter une autre.



Il prouvait par son existence que la République française permet à un étranger de réussir, pour peu qu'il en accepte les codes et qu'il se mette au boulot. Les jeunes immigrés ne font pas le même effort ? C'est sans doute le cas d'une minorité mais c'est elle qu'on entend et qu'on voit agir. Ils doivent comprendre que la France, leur pays, n'acceptera pas un autre code de valeurs que celui qu'elle a édifié au fil des siècles et ça n'est pas négligeable.

Comment en est-on arrivé à laisser croire à une jeunesse que l'islamisme pouvait apporter une justification morale à sa rébellion ? La reconquête républicaine suppose une mobilisation générale de la police mais aussi de l'éducation. La mobilisation des services sociaux, des élus locaux et des musulmans qui vivent leur religion sans difficulté. La reconquête prendra du temps mais il faut aussi savoir, parfois, écouter ceux que l'on admire. Dans une vidéo projetée ce matin, Charles Aznavour prônait l'amour des autres et l'amour de l'humanité, c'est un beau résumé de l'idéal français.