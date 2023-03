Charles III : comment Londres anticipe sa venue en France ?

Le roi Charles III doit arriver ce dimanche 26 mars en France, dans un contexte tendu lié à la réforme des retraites. Dans le cadre de sa première visite d'État à l'étranger, il sera d'abord accueilli par la Première ministre, Élisabeth Borne. Le début d'un séjour de trois jours pour le monarque britannique, avec, en point d'orgue, un dîner d'État lundi soir, à Versailles, qui fait tant parler.

C'est au château du roi Soleil qu'est prévu depuis longtemps ce diner. Mais depuis mercredi soir, la presse britannique évoque un possible changement de décors. Les tabloïds comme le Daily Mail ou le Daily Mirror se sont emparés du sujet, bien que l'information fasse maintenant le tour des rédactions britanniques : le banquet pourrait être déplacé à l'Élysée, pour des raisons de sécurité.

Si l'idéal pour Buckingham Palace est que tout se déroule comme prévu, nul doute que le climat incertain en France soit au cœur des réunions de l'équipe de communication du Roi. Pour le moment, le palais ne laisse rien filtrer quant à un éventuel changement de programme, mais observe la suite des événements pour adapter la visite si besoin.

Un château contre un palais pour Charles III ?

Ce programme était prévu de longue date. C'est la situation politique qui remet tout en question aujourd'hui. Le dîner, initialement organisé à Versailles, pourrait finalement se tenir à l'Élysée. Un château contre un palais ? Un choix qui ne devrait pas perturber Charles III.

En France, l'image du président Macron à Versailles, dans la galerie des glaces, entre un roi et une reine, ne serait pas du meilleur goût dans le contexte actuel. Sur une éventuelle modification du programme, aucune information non plus du côté des services de l'Élysée, malgré les sollicitations de RTL.

De l'autre côté de la Manche, les Britanniques sont tout de même moins préoccupés à l'idée d'un changement de programme. Tous les médias n'évoquent pas la situation dans l'Hexagone et lorsqu'ils en parlent, ne font pas toujours le lien avec la visite du Roi. La responsabilité et les inquiétudes pèsent donc plus sur la France, même si Londres réagirait très mal si la sécurité et l'honneur du Roi n'étaient pas assurés.

