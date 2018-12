publié le 28/09/2018 à 09:00

Le 51ème disque signé Johnny Hallyday sortira le 19 octobre prochain. Le public a déjà découvert la pochette de cet album tout en noir et blanc et la tracklist, la liste des titres qui composeront Mon Pays c'est l'amour. Mais si vous êtes un fan inconditionnel du Taulier, RTL vous offre la possibilité de découvrir, avant toutes les autres oreilles du pays, les ultimes chansons de l'artiste disparu le 5 décembre 2017.

RTL et Warner Music invitent les auditeurs à l’écoute en avant-première du nouvel album de Johnny Hallyday Mon pays c'est l'amour lors d’une séance exceptionnelle le 18 octobre 2018 à 22h dans des conditions exceptionnelles avec les cinémas CGR.



Les auditeurs de RTL vont se voir offrir des places pour ces écoutes exceptionnelles dans toutes les émissions de la première radio de France entre le 1er et le 7 octobre 2018. Dans votre rendez-vous culturel Laissez-vous tenter tout d'abord mais aussi dans toutes les émissions de l'antenne : Ça peut vous arriver avec Julien Courbet, À la bonne heure avec Stéphane Bern, dans La curiosité est un vilain défaut avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues, On est fait pour s'entendre présenté par Flavie Flament et naturellement chez Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier. Le week-end aussi vous pourrez remporter plusieurs place en écoutant attentivement Stop ou encore avec Vincent Perrot.

Les fidèles internautes de RTL.fr pourront eux aussi remporter des places dans les vingt cinémas partenaires partout en France. Il vous suffit de participer au jeu ci-dessous et de croiser les doigts.