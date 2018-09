publié le 14/09/2018 à 10:26

En mai 2018, quelques jours avant son anniversaire [il est né le 22 mai 1924, ndlr], Charles Aznavour a chuté chez lui, dans sa maison du sud de la France. Contraint de se reposer pendant quatre mois, l'interprète s'est confié sur son état de santé. "Je vais et mal et bien. Mal parce que c'est douloureux mais bien car je suis optimiste (...) J'ai eu quatre fractures dans le bras", explique ce monstre sacré de la chanson française.



Malgré cette mésaventure, l'artiste de 94 ans reprendra ses concerts. Globe-trotter invétéré, Charles Aznavour chantera le lundi 17 septembre 2018 à Tokyo, puis Osaka, Kiev, Bruxelles et entamera une série de dates en France. Premier concert le 8 novembre à la Seine Musicale près de Paris. Il se produira ensuite à Tours, Saint-Étienne, Rouen, Dijon et pour finir, le 15 décembre, à Strasbourg.

L'interprète de La Bohème n'a pas changé ses habitudes puisqu'il écrit tous les jours. Son œil frise toujours autant. Neuf mois après la disparition de Johnny Hallyday, il a accepté de se confier sur cette douloureuse période : "Il fait partie des gens qui me manquent et puis c'est tout. Si on ne s'est pas vu à partir d'un certain moment, c'est que les gens ne voulaient pas tellement me voir (...) Son fils [David Hallyday] travaille bien, il a fait de belles choses, peut-être que je peux le prendre de temps en temps pour une mélodie".