publié le 07/03/2020 à 00:14

Les mémoires de Woody Allen ne verront finalement pas le jour. Le groupe Hachette, dont une filiale devait publier le 7 avril les mémoires du cinéaste, a annoncé ce vendredi 6 mars qu'il annulait leur publication suite aux critiques que la future sortie du livre a suscitées.

"La décision d'annuler le livre de M. Allen a été difficile (...), nous n'annulons pas de livre à la légère", a indiqué Sophie Cottrell, porte-parole du groupe Hachette aux États-Unis. "Ces derniers jours la direction de HGB a eu de longues discussions avec le personnel et d'autres. Après avoir écouté, nous sommes arrivés à la conclusion que maintenir la publication n'était pas faisable pour HBG", a-t-elle ajouté, précisant qu'Hachette rendrait tous les droits achetés à Woody Allen.

L'éditeur assure "veiller chaque jour dans notre travail à ce que des voix diverses et des points de vue contradictoires puissent être entendus. En tant que société, nous sommes également déterminés à offrir une ambiance de travail stimulante et chaleureuse à tous nos employés".

Au lendemain d'une manifestation de dizaines d'employés d'Hachette

Cette décision d'annuler la publication des mémoires de Woody Allen intervient au lendemain d'une manifestation de dizaines d'employés d'Hachette, qui sont sortis de leurs bureaux à New York pour dénoncer la publication du livre du cinéaste prolifique, accusé d'avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive Dylan Farrow en 1992.

Cette action était elle-même la suite de protestations émises par le journaliste du New Yorker Ronan Farrow, frère de Dylan et à la pointe du mouvement #MeToo. Il a toujours défendu sa sœur et avait annoncé avoir appris par la presse que le groupe Hachette, éditeur de son propre livre Catch and Kill (Les faire taire dans l'édition française), sur les dessous de l'affaire Weinstein, allait publier le livre de son père. Il avait déclaré avoir décidé de ne plus travailler avec Hachette.

Les accusations de Dylan Farrow ne sont pas nouvelles

Les accusations de Dylan Farrow ne sont pas nouvelles, et le célèbre cinéaste new-yorkais les a toujours réfutées. Mais soutenue par son frère et sa mère, Mia Farrow, Dylan Farrow les a renouvelées début 2018, dans la foulée du mouvement #MeToo. Dylan Farrow n'a pas immédiatement réagi à l'annonce de cette décision. Cependant ce jeudi 5 mars, après la manifestation des employés d'Hachette, elle leur avait dit "Merci du fond du cœur" dans un tweet.