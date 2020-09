BTS annonce la sortie d'un deuxième album studio pour 2020 baptisé "Be"

publié le 28/09/2020 à 11:56

L'année 2020 n'est finalement pas si maudite que ça. Le groupe BTS vient d'annoncer la sortie d'un deuxième album studio quelques mois seulement après la sortie de Map of the Soul: 7 vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde depuis le 21 février 2020.

Le groupe qui rassemble Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux le 27 septembre 2020. Dès le lendemain, l'album baptisé Be était en précommande à partir de 4h du matin en France. L'album sera disponible très précisément le 20 novembre à 7h du matin, heure de Paris.

Le groupe qui fait briller la K-pop sur tous les continents a annoncé que Be contiendrait les plus "BTS-esque chansons jamais écrites". L'album contiendra très probablement le 1er tube anglophone du groupe, Dynamite. BTS est d'ailleurs en pleine tournée médiatique aux États-Unis où ils enchaînent les apparitions télé entre America's Got Talent ou le Tonight Show de Jimmy Fallon. Pandémie oblige, le groupe a dû se contenter de concerts numériques pour célébrer son album Map of the Soul: 7. Prochains concerts : les 10 et 11 octobre, idéal pour patienter jusqu'à la sortie de Be.