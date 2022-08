Britney Spears va faire son grand retour en duo avec Elton John

C'est enfin le grand retour pour Britney Spears. Plus de six ans après la sortie de son dernier album, la chanteuse va remonter sur scène le temps d'une chanson.

Et pour son retour, celle qui n'est plus sous tutelle depuis novembre 2021 et qui a récemment confié avoir fait une fausse couche, a décidé d'accompagner... d'Elton John. Les deux chanteurs collaboreront pour "Hold Me Closer", comme l'a teasé l'homme de 75 ans sur Instagram. Le titre est inspiré des paroles de la chanson "Tiny Dancer", sortie par Elton John au début des années 1970.

Si pour le moment, aucune date n'a été dévoilée quant à la sortie du single, les représentants des deux stars ont confié à Variety qu'il sortirait "dans les prochains jours". Le média américain explique que Britney Spears aurait enregistré le son à la mi-juillet, le tout supervisé par Andrew Watt.

