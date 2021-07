Britney Spears : son nouvel avocat va demander à ce que sa tutelle soit retirée à son père

"Nous allons déposer une requête dès possible pour enlever M. Spears de ce rôle". C'est ce qu'a déclaré Mathew Rosengart, le nouvel avocat de Britney Spears, mercredi 14 juillet. Il prévoit de demander à un tribunal de Los Angeles que la tutelle de la chanteuse, qui la prive d'une grande part de son autonomie, soit retirée à son père "dès que possible".

La chanteuse de 39 ans avait été placée sous tutelle en 2008, après une descente aux enfers très médiatisée à l'époque. Les conditions en sont strictes et stipulent que les décisions la concernant sont prises notamment par son père Jamie Spears, avec lequel, elle entretient de longue date, des relations difficiles.

La star a notamment déclaré qu'elle voulait une enquête contre son père, et a mentionné une possible "ordonnance de protection" à son encontre. En larmes, Britney Spears a supplié le tribunal de mettre fin à cette "tutelle abusive". Un plaidoyer qui faisait écho à son témoignage livré fin juin, où la chanteuse s'était dite "traumatisée" et "déprimée".

Britney Spears a pu choisir son propre avocat

La reine de la pop a donc de nouveau imploré le tribunal, mercredi 14 juillet, de lever la tutelle dont elle fait encore l'objet. Pour la première fois depuis l'instauration de sa tutelle il y a 13 ans, l'interprète de Baby One More Time, a repris espoir. En effet, la juge chargée de cette affaire a autorisé Britney Spears à choisir son propre avocat, ce qu'elle ne pouvait pas faire jusqu'à présent. C'est donc Mathew Rosengart, connu pour avoir défendu d'autres stars d'Hollywood par le passé, comme Sean Penn ou Steven Spielberg, qui représentera désormais la chanteuse.