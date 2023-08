Britney Spears divorce, son mari Sam Asghari menace de révéler des "informations extrêmement embarrassantes"

Après 14 mois de mariage, l'union entre la chanteuse américaine Britney Spears et son mari de 29 ans Sam Asghari se termine en menaces. Les deux époux se sont séparés et, d'après la presse people américaine, Sam Asghari a officiellement demandé le divorce. Seul problème pour le jeune homme, il a signé un contrat de mariage avec la chanteuse qui garantit qu'en cas de divorce, Britney Spears reste maître de son patrimoine. Un contrat protecteur qui ne fait pas les affaires du mannequin et coach de fitness.

Mais Sam Asghari a quelques atouts qu'il compte bien jouer pour obtenir un divorce plus favorable financièrement parlant. D'après les informations exclusives du média Page Six, Sam Asghari "essaye de négocier des conditions qui vont au-delà de ce que le contrat de mariage prévoit initialement. Il menace de révéler des informations extrêmement embarrassantes pour Britney Spears s'il n'est pas payé" convenablement pour rester discret. "Sam est concentré sur ça en ce moment", glisse la source du média.

Pour l'heure, nul ne sait les montants exigés par Sam Asghari dans cette négociation. "C'est du chantage et ça ne se passera pas comme ça", promet un proche du dossier à Page Six. Le contrat permet à Britney Spears de protéger ses revenus et son patrimoine acquis avant le mariage avec Sam Asghari. Une source du journal britannique DailyMail explique que "cette démarche n'est pas sérieuse et que la défense de Britney Spears, composée d'anciens procureurs, ne laissera jamais quelqu'un extorquer Britney Spears".

Sam Asghari, jeune mannequin né à Téhéran, est le troisième mari de Britney Spears. Le couple s'est formé en marge du tournage du torride clip de Slumber Party, sorti en novembre 2016. Le jeune homme est arrivé aux États-Unis il y a 16 ans. Ils se sont mariés le 9 juin 2022.

La chanteuse s'expliquera peut-être sur les raisons derrière ce divorce dont l'origine reste mystérieuse dans ses mémoires. Les éditions JC Lattès ont annoncé qu'elles publieront l'ouvrage le 24 octobre prochain, jour de sa parution aux États-Unis. L'ouvrage est baptisé La Femme en moi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info