publié le 16/06/2019 à 11:00

Michel Sardou a certes pris sa retraite musicale mais une de ses œuvres, Les Lacs du Connemara, qui compte parmi les plus célèbres de l'artiste, restera encore longtemps dans les têtes. Et une station de radio belge, Q-Music, a décidé de rendre hommage à cette chanson emblématique (notamment en fin de soirée et dans les soirées karaoké) en tentant de battre un record : la diffuser pendant 5 jours non-stop.



Et les auditeurs sont invités à y participer en se rendant dans les studios de la radio munis d'un foulard blanc qu'ils pourront agiter sur le rythme de l'entêtante mélodie rendant hommage, pendant plus de 7 minutes, aux paysage de cette région d'Irlande.

Mais cette initiative qui ne sort pas de nulle part. France inter explique en effet que la radio a eu pour habitude de diffuser, chaque matin, une heure de "mauvaise musique". Avant que la programmation ne devienne hebdomadaire. Devenue culte pour les auditeurs, cette tradition a même eu droit à sa propre fête, la "Foule party", pendant laquelle jusqu'à 20 000 personnes se réunissent pour un concert diffusant uniquement des musiques aux goûts qualifiés de douteux.

Et c'est lors de cette fête que les spectateurs sont invités à brandir un mouchoir blanc sur les premières notes des Lacs du Connemara. Q-Music donne donc rendez-vous, aussi bien aux amoureux de cette chanson qu'à ceux qui ne la connaissent pas, du 24 au 28 juin sur ses ondes pour chanter à tue-tête avec Michel Sardou.