Benoit Poelvoorde et Valérie Bonneton sont à l’affiche de Venise n’est pas en Italie, comédie d’Ivan Calbérac, en salles le 29 mai.



L'histoire d'une famille fantasque et inclassable: la famille Chamodot. Bernard (Benoit POELVOORDE), le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie (Valérie BONNETON) teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique...



Venise n'est pas en Italie

Avec Venise n'est pas en Italie, Ivan Calbérac adapte son roman du même nom paru chez Flammarion en 2015, qui a ensuite donné lieu à une pièce de théâtre. Le cinéaste et romancier avait déjà porté à l'écran sa pièce à succès L'Étudiante et Monsieur Henri avec Claude Brasseur et Noémie Schmidt en 2015.

> VENISE N’EST PAS EN ITALIE – Bande-annonce officielle

Ivan Calbérac a choisi d'appeler son histoire Venise n'est pas en Italie par rapport à une chanson de Serge Reggiani, écrite par Claude Lemesle, sur un couple qui n’a pas les moyens de partir en voyage : " « Venise n’est pas là où tu crois... Venise aujourd’hui c’est chez toi, c’est où tu vas, c’est où tu veux... C’est l’endroit où tu es heureux... ». J’aime cette façon de signifier que le bonheur est en nous, et non à l’extérieur, comme on passe pourtant sa vie à le chercher."

