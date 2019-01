Dany Boon et Valérie Bonneton dans A La Bonne Heure !

publié le 15/01/2019 à 12:30

Dix ans après le Dîner de Cons, Dany Boon est de retour au théâtre ! Le comédien et réalisateur est à l'affiche de Huit euros de l'heure, une pièce de Sébastien Thiéry (Momo). A ses côtés, une autre actrice de talent : Valérie Bonneton ! Ce n'est pas la première fois que les deux artistes originaire du Nord et amis depuis 25 ans, se donnent la réplique. Ils avaient déjà joué un couple dans Eyjafjallajökull en 2013 et Supercondriaque de Dany Boon un an plus tard. Jorge Calvo, Antonio Buil et Maria Rodriguez complètent le casting de cette très bonne comédie. Huit euros de l'heure se joue actuellement sur les planches du Théâtre Antoine à Paris. Un partenariat RTL !

"Huit euros de l'heure" de Sébastien Thiéry, avec Valérie Bonneton et Dany Boon au Théâtre Antoine

L'histoire : Jacques (Dany Boon) et Laurence (Valérie Bonneton) ont une femme de ménage, Rosa, à qui il n’arrive que des malheurs. Quand Rosa se casse un ongle, saigne du nez ou a des problèmes d’argent, il leur arrive exactement la même chose. Laurence et Jacques vont tout faire pour sauver leur femme de ménage des dangers qu’elle court, afin de se sauver eux mêmes. Pourquoi aide t’on les autres, si ce n’est pour soi même ? Une comédie féroce sur la générosité.

Huit euros de l'heure de Sébastien Thiéry, actuellement au Théâtre Antoine. Du mardi au samedi à 19h, matinée les samedis et dimanches à 16h.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart et Patrice Carmouze.