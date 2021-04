Couple : "J'ai peur que mon mari me quitte"

publié le 30/04/2021 à 01:58

Anna est mariée depuis 15 ans. En septembre dernier, son mari est devenu distant et a décidé de quitter leur domicile. Mais depuis, Anna et son mari vivent toujours ensemble et tout se passe très bien entre eux. Il dit qu'ils ne sont plus ensemble mais fait tout pour lui faire plaisir. Anna est un peu perdue face à la situation.

Depuis 2 ans, Hervé entretient une relation avec une femme en instance de divorce. Ils vivent ensemble une semaine sur deux. Au départ tout se passait très bien mais elle a changé de comportement. Hervé voudrait que cette relation s'arrête mais il n'arrive pas à s'en extirper.

Josette est maman d'un jeune homme autiste de 32 ans. Avec l'âge, il est devenu très violent. Malgré les difficultés qu'elle rencontre, Josette est réticente à propos des traitements médicaux qui sont prescrits à son fils. Elle rencontre aussi quelques tensions avec le personnel médical prenant en charge son fils.

Corinne est aussi la mère d'un fils de 27 ans ayant des caractéristiques autistiques. Au départ opposée aux traitements médicaux, elle a constaté que cela apaisait son fils.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées :

- Numéro d'appui 360 : destiné aux personnes en situation de handicap et aux proches aidants en grande difficulté dans le cadre de la crise, et qui ne savent pas à qui s’adresser.

0 800 360 360 (numéro gratuit)

- Autisme Info Service : dispositif national d’écoute et d'information pour aider les personnes avec autisme et leur entourage.

0 800 71 40 40 (numéro gratuit)

www.autismeinfoservice.fr

- Le Silence Des Justes : Association accompagnant le développement des enfants et adultes avec autisme ou atteints de troubles apparentés.

www.lesilencedesjustes.fr

