Avril Lavigne officialise sa relation avec le rappeur Tyga

Crédit : Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

De l'amour dans l'air. L'artiste franco-canadienne de 38 ans a officialisé sa nouvelle relation avec le rappeur Tyga grâce à un baiser devant les caméras lors de la Fashion Week parisienne ce lundi 6 mars. Figure incontournable des années 2000 pour son style emo et ses tubes pop rock, Avril Lavigne avait annoncé quelques semaines auparavant la fin de son idylle avec le chanteur américain Mod Sun.

Cette nouvelle relation surprend la planète people puisqu'en février dernier, Avril Lavigne a annoncé la rupture de ses fiançailles avec Derek Ryan Smith. Dans un post un Instagram, ce dernier se disait dévasté, comme rapporte Voici. "En une semaine, ma vie a complètement changé", a-t-il écrit. Suite à ce revirement, des rumeurs autour d'une possible relation entre Avril et Tyga étaient apparues sur la toile et dans la presse people.

Fondées, ces allégations ont éclaté au grand jour lors de la Fashion Week qui se tient à Paris en ce début de mois de mars. L'ancien partenaire de Kylie Jenner, le rappeur américain Tyga a accompagné Avril Lavigne lors de ce voyage. Mais ce sont des photos de leur complicité et surtout de leur baiser qui a fait taire tous les doutes. L'artiste aux 40 millions d'albums vendus dans le monde n'est donc plus célibataire.

