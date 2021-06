19 ans après avoir dansé et chanté sur Sk8er Boi, vous allez pouvoir retrouver votre adolescence. Pour son entrée sur TikTok, Avril Lavigne a publié une vidéo où elle réinterprète le refrain de son célèbre tube avec un invité très spécial : Tony Hawk, légende du skateboard.

Avril Lavigne, qui avait révélé en 2015 souffrir de la maladie de Lyme, chante en play-back le refrain de Sk8er Boi vêtue de sa célèbre cravate, iconique de ses tenues des années 2000. La caméra zoome ensuite sur Tony Hawk qui nous régale sur son skateboard, toujours sur l'air de la chanson d'Avril Lavigne. Le champion porte d'ailleurs la même cravate que la chanteuse, pour continuer de nous immerger dans l'univers de Sk8er Boi.

Partagée dans la soirée du 21 juin, la vidéo cumule plus de 2 millions de likes sur TikTok et plus de 130.000 partages. Pas de doute, Avril Lavigne est donc toujours une star. Une vidéo pleine de nostalgie qui enchantera votre journée sous la pluie. Espérons qu'Avril Lavigne nous prépare d'autres surprises avec ses titres tels Complicated et Girlfriend.