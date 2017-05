publié le 22/05/2017 à 13:58

Meghan Markle, la petite amie du prince Harry, est-elle venue au mariage de Pippa Middleton ? L'actrice américaine, en couple avec le frère du prince William depuis novembre dernier, était bien conviée à la cérémonie, après de nombreux rebondissements sur son invitation. Meghan Markle étant au centre de l'attention des médias britanniques depuis des mois, Pippa Middleton ne voulait pas se faire voler la vedette le 20 mai, lors de son mariage avec le multi-millionnaire britannique James Matthews. Il avait été finalement décidé que Meghan Markle assisterait à la réception. Mais, aucune photo de sa venue n'a été publiée.



L'actrice américaine aurait-elle donc fait faux bond à Pippa Middleton et James Matthews ? Pas le moins du monde selon le tabloïd britannique The Sun, l'actrice américaine, en couple avec le prince Harry, est bien arrivée après la cérémonie à l'église St Mark à Englefield (Royaume-Uni). George et Charlotte, les enfants de Kate et William ont presque volé la vedette à la mariée, dans leurs tenues d'enfants d'honneur.



Une présence en toute discrétion pendant la soirée

Après la cérémonie à l'église, les invités avaient un peu de temps avant de se retrouver pour la réception du mariage. Le prince Harry en a profité pour se rendre à Londres, où l'attendait Meghan Markle. Les deux tourteaux ont donc fait la route ensemble pour assister au dîner avec les 300 convives invités à Bucklebury, où la famille de Pippa et Kate possède un domaine familial.

Un proche du couple rapporte même au Sun : "Harry savait que c'était le grand jour de Pippa, et Meghan et lui ont décidé ensemble de ne pas lui voler la vedette. Harry a pris la route pour Londres pour aller chercher Meghan et l’emmener à la soirée. Il s'est éclipsé durant les vins d'honneur le plus discrètement possible, et est revenu avec elle, montrant à quel point leur relation est sérieuse, il ne voulait pas que Meghan arrive seule à la réception". Une fois sur place, Meghan Markle a réussi à esquiver tous les photographes, ce qui explique qu'elle n'est pas sur les photos. Mais sa présence au mariage est une étape de plus pour son entrée dans la famille Windsor.