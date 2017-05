Tanguy Pastureau : Pippa Middleton n'a pas gâché son propre mariage

publié le 21/05/2017 à 09:40

Hier, c'était au tour de Pippa Middleton de convoler, et ce n'est pas une playmate qui lui a volé la vedette, mais des enfants : George et Charlotte, qui étaient trop mignons. Pippa, c’est la sœur de Kate, et on se souvient qu’en 2011, quand l’autre s’est mariée avec William, Pippa avait déboulé dans une robe qui lui moulait le uque, si un fana de bowling était passé à ce moment-là, il l’aurait jetée sur des quilles pensant que c’était une boule. Cette crétine avait pourri le mariage de sa sœur, ça ou venir à la bar-mitsvah de son petit-neveu déguisé en salami, c’est à peu près aussi nul comme idée.



Puis le temps a passé, et Pippa, comme nous tous, a vu son derrière devenir flasque, couler sur l’arrière de ses cuisses comme un camembert au four, et elle s’est dit "My god, faut que je me case avec un gus avant que ma rose ressemble à une fougère qu’un cycliste dopé aurait trouée en faisant pipi dessus sur le bord de la route". Elle a donc lu le classement Forbes des Anglais qui ont le plus de brozouf, a fait "Trou-trou, ce sera toi qui va faire en sorte que je foute rien de ma vie", et est tombée sur James Matthews, un millionnaire qui fait dans la finance, le Macron british.

"This is your carte Gold"

James, émoustillé, parce qu’il a vu en 2011 à la télé le boule de Pippa, a dit en bavant "Yes, I love you, my little pig, this is your carte Gold, vas-y bouge, bébé, bouge", avant de reprendre ses esprits et d’ajouter "Would you like some tea, my dear ?" Hier, James et Pippa, qui ont besoin d’être deux pour qu’on les appelle JP, alors que Raffarin fait ça tout seul, ont donc convolé, dans la cambrousse anglaise, un invité sur deux, c’était un mouton.

Pippa est arrivée à l’église dans une robe de créateur de chez Gil Deacon, qu’on appelle ainsi parce que quand quelqu’un nous dit le prix, on répond "Non, tu Deacon ?" Robe avec un décolleté en forme de cœur dans le dos, heureusement qu’il n'a pas fait beau sinon avec le bronzage, à la fin de la journée, c’était un Bisounours.