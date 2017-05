Meghan Markle au mariage de Pippa Middleton, avant ses propres fiançailles ?

Le prince Harry et Meghan Markle

publié le 20/05/2017 à 16:27

Le prince Harry et Meghan Markle bientôt unis pour la vie ? Les choses se préciseraient pour le couple officiellement ensemble depuis le mois de novembre 2016. Harry pourrait demander l'actrice américaine en mariage d'ici à la fin de l'année, selon trois tabloïds britanniques qui sont parmi les mieux renseignés du pays.



Les rumeurs concernant une éventuelle union entre les deux tourtereaux ne manquent pas depuis quelques mois mais aucune source sérieuse n'était venue jusque là confirmer ces dires. Désormais, le Daily Mirror, le Daily Express ainsi que le Daily Mail n'hésitent pas à écrire que la demande en mariage de Harry serait imminente, cet été au mieux, d'ici à la fin de l'année au pire.

Alors que le mariage de Pippa Middleton, la petite sœur de Kate, est organisé le samedi 20 mai, il était impossible pour Harry de faire sa demande avant afin de ne pas lui voler la vedette. Si le prince a été aperçu à l'église pour assister à ce fameux mariage, Meghan Markle n'a été convié qu'à la fête après.

Fiancés cet été ou cet automne ?

Selon le Daily Mirror et le Daily Express, les fiançailles entre Harry et Meghan pourraient être officialisées cet été, à l'occasion du premier anniversaire du couple début juillet ou bien le jour des 36 ans de la jeune femme, le 4 août.



Mais pour le Daily Mail, le frère du prince William aurait dans l'idée de faire sa demande à l'automne, au moment où il devrait emmener sa petite amie au Lesotho, un pays d'Afrique qu'il affectionne tout particulièrement et où il a fondé une association qui vient en aide aux orphelins.



Selon le journal, le couple pourrait loger dans le seul cinq étoiles du pays, doté d'une vue imprenable sur le parc national Tsehlanyane. Un lieu aussi romantique que précieux aux yeux du prince. Autrement dit, le lieu idéal pour demander la main de Meghan Markle.