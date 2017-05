publié le 20/05/2017 à 09:40

C'est le grand jour. Après avoir fait sensation au mariage de sa sœur, Pippa Middleton va à son tour se faire passer la bague au doigt, après seulement un an de fiançailles. La belle-sœur du Prince William épousera son compagnon, James Matthews, samedi 20 mai 2017. Alors que le mariage se prépare en grande pompe, le futur époux reste un relatif inconnu aux yeux du public.



Pourtant, James Matthews, 41 ans, avait déjà croisé le chemin de Pippa Middleton avant de la séduire : ils auraient connu une première romance, en 2012, brusquement interrompue lorsque la jeune femme craque pour le trader Nico Jackson. Elle restera avec lui pendant trois ans. Mais après leur rupture, elle retombe sous le charme de son premier soupirant. Elle passe des vacances chez lui, sur l'île de Saint-Barthélémy.

En 2016, un proche avait d'ailleurs déclaré au Daily Mail : "lui en pinçait pour elle. La cadette Middleton a petit à petit craqué. Il y a beaucoup d'affection entre eux". Le couple finit par emménager ensemble avant de se fiancer, le 16 juillet 2016, un an après le début de leur relation.

Un financier millionnaire

Le quarantenaire est à la tête d'une société de conseil en investissement et gère des fonds spéculatifs. Il est aujourd'hui millionnaire. Ses parents possèdent également le luxueux hôtel Eden Rock, sur l'île de Saint-Barthélémy. Mais en plus d'être un bon parti, James Matthews a la tête bien faite : il a étudié dans la même école que les Princes William et Harry, le prestigieux Collège Eton. C'est également l'héritier du titre écossais Laird of Glen Affric.

Un passionné de sport

Tout comme la tante de George et Charlotte, son fiancé est un amateur de sports. Avant de se reconvertir dans la finance, il était pilote de course. Il est devenu champion d'Europe de Formule Renaud à 18 ans.C'est notamment un fan de tennis. Le couple a été photographié à de nombreuses reprises lors d'événements sportifs, comme le tournoi de Wimbledon en 2016. Un très bon parti en somme.