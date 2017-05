publié le 20/05/2017 à 16:49

C'est le mariage que tout le Royaume-Uni attendait. Ce samedi 20 mai, Pippa Middleton, la jeune sœur de Kate, a dit "oui" au riche financier britannique James Matthews. C'est dans une petite église du Berkshire, sa région natale, que la belle-sœur du prince William a prononcé ses vœux devant une assemblée qui comptait le couple princier et leurs enfants, George et Charlotte, ainsi que le prince Harry.



Si la plupart des détails de la cérémonie ont été gardés secrets, l'un faisait l'objet d'une excitation particulière: la robe de la mariée. Jusqu'au dernier instant (et aux premières photos), aucune information n'a filtré concernant la tenue que la jeune femme de 33 ans porterait le jour J.

Après avoir ému la gent masculine du monde entier dans une robe de demoiselle d'honneur très près du corps au mariage de sa sœur en 2011, c'est dans une tenue bien plus conventionnelle qu'elle a célébré ses propres noces : c'est vêtue d'une robe blanche de dentelle avec un décolleté de dos en forme de cœur et un col cheminée que s'est présentée la jeune mariée. Et comme de nombreux médias britanniques l'avaient pronostiqué, c'est le créateur britannique de 48 ans Giles Deacon qui a signé la robe.

Secret bien gardé, paparazzo bien inspiré

Rien n'était officiel, mais tout laissait croire que ce serait bien dans l'une de ses créations que la brune s'avancerait vers l'autel: en novembre dernier, le Daily Mail a publié des photos volées du designer se présentant devant la maison de Pippa Middleton, transportant un large sac noir duquel dépassait un cintre.



S'il ne jouit pas de la même renommée qu'un Karl Lagerfeld ou un Marc Jacobs, Giles Deacon est un habitué des tapis rouges. De nombreuses célébrités lui ont fait confiance pour les habiller, de Sarah Jessica Parker à Cate Blanchett, en passant par Solange Knowles, toutes ont porté ses créations aux événements les plus prestigieux du monde, comme le Festival de Cannes ou le Met Gala à New York.

Solange Knowles ensured everyone was looking at her in a very unusual Giles Deacon creation #MetGala pic.twitter.com/oy8EUg6UrY — Kev (@kevinnbby) 5 mai 2015

Musa eterna, Cate Blanchett vistiendo Giles Deacon en #Cannes2015 pic.twitter.com/tpJcjIs8vt — Edisson Hernández (@EdiHernandez24) 19 mai 2015

Greatest #MetGala looks from the past.

2013 Sarah Jessica Parker in a Giles Deacon gown, @LouboutinWorld boots and a @philipTreacy headpiece pic.twitter.com/Y7XzKw6clg — The Age of Fashion (@TheAgeOfFashion) 2 mai 2017

Travail et amour

Diplômé de la prestigieuse école Saint Martins de Londres en 1992, il fait ses armes avec Jean-Charles de Castelbajac et Gucci avant de lancer sa propre marque de prêt-à-porter en 2003, s'attirant très vite la reconnaissance du milieu : il remporte le prix de Meilleur nouveau créateur aux British Fashion Awards en 2004, et celui de Designer de l'année trois ans plus tard lors de la même cérémonie. Les années qui suivent le voient promu directeur artistique de différentes maisons, comme FAY ou Ungaro, avant de présenter sa première collection haute couture en 2016.



Celui à qui tout réussi sur le plan professionnel n'est pas moins heureux en amour: depuis quatre ans, il partage la vie de Gwendoline Christie, l'interprète de Brienne de Torth dans Game of Thrones et de la capitaine Phasma dans Star Wars. Et en bonne partenaire, elle est - évidemment - déjà apparue vêtue des créations de son cher et tendre. En signant la robe du mariage anglais de l'année, Giles Deacon entre-t-il pour de bon dans la cour des grands ?