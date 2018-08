Aretha Franklin, apaisée et majestueuse, dans son cercueil doré

publié le 31/08/2018 à 22:41

C'est une foule immense qui est venue dire un ultime adieu à Aretha Franklin. La légendaire chanteuse américaine est morte à 76 ans le 16 août dans sa ville bien-aimée de Detroit des suites d'un cancer du pancréas, après une carrière de six décennies qui a fait d'elle l'une des artistes les plus respectées des États-Unis.



Auparavant, des milliers de fans ont défilé devant son cercueil, d'abord au musée Charles H. Wright dédié à l'histoire des Noirs américains mardi et mercredi, puis à la New Bethel Baptist Church jeudi. À l'intérieur de son cercueil ? L’épitaphe "Aretha Franklin, reine de la soul".

Le photographe Paul Sancia, de l'agence AP, a immortalisé ce moment. Il s'est placé derrière le cercueil, laissant les roses violetettes et parmes envahir les 3/4 de l'image. À l'extrême gauche, Aretha Franklin est allongée sur des coussins blancs. Juste ses cheveux sont visibles. La diva porte une robe rouge carmin et des escarpins Louboutin de la même couleur. On dirait qu'elle dort, apaisé, majestueuse...