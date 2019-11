publié le 07/11/2019 à 16:13

Ce n'est pas la comédienne, ni la romancière que Stéphane Bern reçoit aujourd'hui, mais bien l'essayiste et surtout la grande amoureuse des animaux ! Anny Duperey vient nous parler de son nouveau livre, surprenant, qui ravira les amoureux des bêtes et finira sûrement de convaincre les autres: Complicités animales, 70 histoires vraies, publié aux éditions du Cherche-Midi.

Dans cette ouvrage, coécrit avec le journaliste et spécialiste des animaux Jean-Philippe Noel, Anny a réuni plus de 70 belles histoires. Choisies aussi bien dans la littérature scientifique que dans notre quotidien, elles dévoilent que les animaux ont de grandes leçons d’humanité à nous offrir…

Anny Duperey Crédit : Cherche-Midi

"Un gorille qui sauve un enfant, des fourmis qui ne laissent pas tomber leurs blessés, un chat qui accompagne des malades dans leurs derniers moments, des vaches qui se lient d’amitié, des chiens qui portent secours à leur maître… Empathie, entraide, amitié, compassion, coopération, il y a peu de temps, ces mots n’étaient réservés qu’aux seuls humains.

Aujourd’hui, l’idée que les animaux sont des machines mues par leur instinct a fait son temps. La science reconnaît que les bêtes agissent individuellement selon des sentiments qui leur sont propres, et que la loi de la jungle n’est pas celle du plus fort, mais, plus souvent qu’on ne le croit, celle de la main – patte – tendue."

COMPLICITÉS ANIMALES - 70 histoires vraies, Anny DUPEREY, Jean-Philippe NOËL

Date de parution : 31/10/2019

Le live d'Alex Beaupain:

L'auteur-compositeur-interprète chante en direct et en public le titre qui donne son nom à son nouvel album: Pas plus le jour que la nuit.

Pas plus le jour que la nuit Crédit : Alex Beaupain

Pas plus le jour que la nuit (Polydor/Universal). En tournée à partir du 18 octobre, le 20 novembre à Paris (l'Olympia).

