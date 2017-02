publié le 20/02/2017 à 17:09

Angelina Jolie sort enfin du silence. Très discrète depuis plusieurs mois, l'actrice américaine évoque pour la première fois sa séparation avec Brad Pitt dans une interview exclusive à la BBC à l'occasion de la sortie de son prochain film First They Killed My Father (D’abord ils ont tué mon père). En septembre dernier, les deux stars avaient surpris tout le monde en annonçant leur divorce.



Après onze ans de relation, le couple le plus glamour et le plus puissant d'Hollywood explosait en plein vol. Depuis, la comédienne de 41 ans a obtenu la garde de leurs six enfants : Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne. Cinq mois après l'annonce de leur divorce, Angelina Jolie s'exprime pour la première fois, émue, sur cette "période très difficile", au micro de la BBC.

"Je ne veux pas en parler beaucoup. Je veux juste dire que nous sommes une famille et nous serons toujours une famille", confie l'actrice la gorge serrée, le regard triste. "Je me concentre sur mes enfants, nos enfants", explique Angelina Jolie, qui veut désormais aller de l'avant.