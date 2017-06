publié le 09/06/2017 à 17:16

Brad Pitt est métamorphosé. Son divorce avec Angelina Jolie en septembre 2016 avait laissé le comédien en plein désarroi. Mais depuis quelques semaines, l'acteur semble vouloir reprendre sa vie en main et ça semble lui réussir. Après avoir arrêté de boire de l'alcool et de prendre des substances illicites, l'acteur semble vouloir tourner la page et aller de l'avant. Pour cela, il a recontacté son ancienne compagne, Jennifer Aniston.



À la surprise générale, le héros de Fight Club se serait excusé pour la manière désastreuse dont s'est terminé leur mariage en 2005. Brad Pitt avait en effet eu un coup de foudre pour Angelina Jolie sur le plateau de Mr & Mrs Smith et avait tout quitté pour elle, y compris son épouse de l'époque. Cette affaire avait défrayé la chronique et bouleversé leurs fans.

Jennifer aurait accepté ces excuses

Douze ans après, l'acteur aurait présenté des excuses à Jennifer Aniston pour ce qu'il lui a fait subir lors de leur séparation. Un comportement qui ressemble peu à celui du comédien selon une source proche des acteurs, contactée par le magazine Life and Style, mais les séances de thérapie qu'il suit désormais lui aurait permis d'apprendre à exprimer ses sentiments. L'actrice de Friends aurait été "très touchée des excuses de Brad Pitt" et lui aurait pardonné, avant de lui conseiller de "se concentrer sur son futur". La hache de guerre semble définitivement enterrée.