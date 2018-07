Amber Heard, l'éternelle détestée d'Hollywood

publié le 31/05/2016 à 11:06

En 2016, il est encore très difficile pour une femme se disant victime de violences conjugales d'être prise au sérieux. Cela l'est encore plus quand elle accuse une idole des temps modernes. Amber Heard est en train de le découvrir. L'actrice affirme que son futur ex-époux, Johnny Depp, lui a envoyé son iPhone au visage, avant d'avoir saccagé la pièce et de l'avoir brutalisée verbalement, le 23 mai, à leur domicile de Los Angeles. Elle a demandé le divorce et, disant se sentir en danger, a obtenu une ordonnance restrictive provisoire. Elle n'a cependant pas porté plainte auprès de la police. Une première audition devrait avoir lieu dans les semaines à venir. Un porte-parole du comédien a affirmé que ce dernier ne réagira pas aux "fausses histoires salaces" proférées à son encontre. Son ancienne compagne, Vanessa Paradis, l'a soutenu, de même que leur fille aînée, et sa première épouse.



Il n'a pas fallu longtemps pour que l'affaire déchaîne les passions. Les réactions remettant en cause les allégations d'Amber Heard ont vite envahi les réseaux sociaux, et même, les Unes papier et en ligne de médias. L'actrice souffre en effet d'une image publique négative depuis longtemps, et ses accusations de violence conjugales envers l'une des stars les plus populaires de ces 30 dernières années n'inversent pas la tendance. Retour sur une personnalité haïe presque aveuglément, en partie parce qu'elle met à mal le mythe existant autour de Johnny Depp.



Johnny Depp l'intouchable

"La chose qui m'effraie vraiment est le risque de perdre ma liberté, avait dit Amber Heard à propos de son mariage avec Johnny Depp. Je ne veux jamais m'ôter la liberté de traverser la monde avec aisance. Ce sont deux choses que j'ai durement acquises." L'actrice a toujours revendiqué un "esprit foncièrement indépendant".

La liberté de ton d'Amber Heard détonne. En étant mariée à l'un des hommes les plus enviés de la planète, il aurait été de "bon ton" qu'elle lui soit dévouée, qu'elle reconnaisse "sa chance". Même s'ils la détestaient, les fans de Johnny Depp attendaient peut-être, au fond, une nouvelle et grande histoire d'amour pour leur star préférée. Amber Heard n'avait pas envie de leur servir une histoire noyée à l'eau de rose.



Comme rappelé plus haut, Johnny Depp est l'un des acteurs les plus aimés de notre temps. Non seulement Amber Heard a "brisé" son couple avec Vanessa Paradis, mais en l'accusant de violences conjugales, elle porte pour la fois de trop atteinte à sa réputation. Dans l'imaginaire collectif, Johnny Depp est associé aux personnages décalés, généralement avec un bon fond, qu'il a incarnés sur le grand écran. L'acteur est aussi connu pour être très généreux. Il avait ainsi fait un don d'un million de dollars à l'hôpital qui avait soigné sa fille en 2007, et va régulièrement à la rencontre de ses fans.



Johnny Depp will be forgiven by the media immediately, but Amber Heard will be called a liar and a gold-digger for a very long time. — Maria (@m_ivanova94) May 27, 2016

Pour sa famille, ses admirateurs, mais aussi, pour une bonne partie des médias, il est inconcevable qu'il ait pu lever la main sur Amber Heard. Tout comme de nombreuses femmes se disant victimes de violences conjugales, sa parole est remise en cause parce que les gens ne veulent croire que ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Sur Twitter, une minorité d'internautes ont cependant décidé d'afficher leur soutien envers l'actrice avec le hashtag #IStandWithAmber, "je soutiens Amber". "Les médias pardonneront à Johnny Depp immédiatement, mais Amber Heard sera traitée de menteuse et de 'gold digger' pendant très longtemps", déplore une utilisatrice de Twitter, dans un tweet partagé près de 3.000 fois.



"Briseuse de couple"

Amber Heard traîne plusieurs lourds "handicaps" depuis longtemps. Tout d'abord, elle est belle. Très belle. Grande, des longs cheveux blonds soyeux, un regard bleu azur, une ligne élancée, un sourire ravageur, la jeune femme de 30 ans répond à tous les canons de la star hollywodienne glamour. De quoi faire des envieux. Pourtant, sa carrière ne décolle pas immédiatement. Elle se fait finalement remarquer dans des succès au box-office (Délire Express, Never Back Down, Hell Driver), mais de qualité moindre.

> "Rhum Express" - Bande Annonce VF HD

À côté, la jeune actrice s'essaie donc aussi à des longs-métrages indépendants, comme The Joneses, aux côtés de Demi Moore, pour lequel elle reçoit de bonnes critiques. C'est pendant le tournage d'un autre film assez décalé, Rhum Express (2011), qu'elle rencontre Johnny Depp. Il y campe un journaliste atypique, tandis qu'elle joue la fiancée d'un homme d'affaires véreux, dont il tombe amoureux.



C'est là que les "ennuis" commencent pour Amber Heard. Johnny Depp et Vanessa Paradis mettent un terme à 14 ans de vie commune en juin 2012. Le premier officialise peu de temps après sa relation avec l'actrice de 22 ans sa cadette. Le jeune couple s'affiche dans des événements officiels et semble très complice. Il se marie le 3 février 2015.

> Amber Heard Gets Gloriously Pranked By Johnny Depp and Her Dad on 'Overhaulin'!

La rupture est difficile à digérer pour les fans de Vanessa Paradis et Johnny Depp. Ils ont formé pendant longtemps l'un des couples les plus convoités, et aimés, du show-business, tout aussi glamour que rebelle et romantique. Leur histoire était largement connue : après un coup de foudre lors d'une soirée, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. La Française a aidé l'Américain à se débarrasser de ses démons - l'alcool et la drogue - et ils ont eu deux beaux enfants, Lily-Rose et Jack. Une belle histoire qui aurait même pu être adaptée au cinéma.



Leur couple était trop fort et trop beau, et aux yeux d'une partie du public, sa fin ne peut se suffire à elle-même. Critiques et journaux people pointent Amber Heard comme la "responsable" de leur rupture. Angelina Jolie avait subi le même traitement à l'époque de sa rencontre avec Brad Pitt, qui a quitté Jennifer Aniston pour elle. Depuis, en formant un couple solide et en ayant eu plusieurs enfants avec Brad Pitt, elle a peu à peu regagné l'estime de ses fans. Elle est devenue "légitime".



Pis encore : Amber Heard se voit tailler une réputation de "belle-mère" détestée et détestable. "De multiples sources liées à l'ancien couple disent que les 2 adolescents de Johnny, ses 2 sœurs et sa mère 'détestaient' Amber, et en discutaient de manière ouverte, écrit le site people TMZ. Sa mère disait souvent à des amis qu'elle pensait qu'Amber utilisait Johnny pour son argent et sa célébrité, et pour accélérer sa carrière." Les rumeurs disent qu'Amber Heard empêchait Johnny Depp de voir sa mère, décédée 3 jours avant qu'elle demande le divorce.

Une "gold digger"

Amber Heard serait donc une "briseuse de couple" et une belle-mère horrible, mais il faut ajouter une troisième médaille à son palmarès : le statut de "gold digger". Cette expression péjorative anglosaxonne désigne les personnes se mettant en couple par intérêt financier. Comment une jeune femme avec une carrière assez insignifiante peut-elle "sincèrement" être amoureuse d'une star tel que Johnny Depp, sans aucune arrière-pensée ni plan machiavélique ? Elle est "forcément" en recherche de célébrité et d'argent. C'est en tout cas ce dont beaucoup de fans de Johnny Depp l'accusent.

File for divorce 3 days after his mom dies & ask for spousal support after 15months of marriage? Youre a heartless gold digger #Amberheard — Theresa Jeannette (@tiskertoo) May 26, 2016

Ce qualificatif ressort depuis l'annonce de la demande de divorce par Amber Heard. À en croire les avocats de Johnny Depp, sa famille, et de nombreux internautes, la jeune femme aurait "bien calculé son coup" : après avoir tenu 15 mois mariée auprès de Johnny Depp, elle va enfin collecter l'argent qu'elle convoite depuis leur rencontre. Certains vont même jusqu'à dire qu'elle aurait falsifié les marques de coups visibles sur son visage.



Pourtant, le couple n'a pas signé de contrat lors de son mariage, une pratique très répandue chez nos amis les stars, qui permet d'assurer ses arrières en cas de divorce. People affirme par ailleurs qu'Amber Heard aurait refusé de l'argent proposé par Johnny Depp pour étouffer l'affaire. Cependant, la loi californienne peut lui permettre de réclamer la moitié de sa fortune, estimée à 400 millions de dollars, mais comme cela serait le cas dans n'importe quelle autre procédure de divorce.

Le tabou de la bisexualité

Lorsque la relation entre Johnny Depp et Amber Heard a été officialisée, les médias ont retrouvé son intervention lors du 25e anniversaire du GLAAD, une association américaine de défense des droits des Lesbiennes-Gays-Bi-Trans, en 2010. Elle y avait officialisé sa bisexualité : "Je ne me pose pas d'étiquette, d'une manière ou d'une autre - j'ai eu des relations réussies avec des hommes par le passé, là c'est avec une femme. J'aime qui j'aime, c'est la personne qui compte."

> Amber Heard & More Stars! GLAAD Celebrates 25 years

Il n'en fallait pas plus vous éveiller les soupçons. De nombreux clichés persistent à propos des personnes bisexuelles, souvent vues comme émotionnellement instables et plus promptes à être infidèles. Amber Heard n'y échappe pas. Une fois en couple avec Johnny Depp, l'actrice doit régulièrement répondre à des questions sur sa bisexualité. Se cache souvent derrière la curiosité de savoir si le fait de sortir avec l'un des plus gros sex-symbols au monde lui a fait définitivement "oublier" les femmes. Mais elle ne change pas de discours : "J'ai du mal à me dire que ça fascine tout le monde, se plaint-elle auprès de Flare en juillet 2013. Peut-être que vous aimez les blondes maintenant, mais peut-être que plus tard, vous préférerez les brunes. Je ne comprends pas cette idée qu'il faille choisir l'un ou l'autre."

La bisexualité d'Amber Heard est présentée par certains médias comme une explication possible à son divorce, voire, au comportement violent qu'aurait eu Johnny Depp à son égard. Le site Hollywood Life s'est ainsi demandé le 27 mai si "les amies lesbiennes d'Amber Heard étaient la cause de son divorce". Pendant ce temps, d'autres raillent qu'elle soit sortie tout sourire du cabinet de son avocat, et y voient la "preuve" d'un coup monté. Amber Heard est-elle condamnée à être l'éternelle fautive ?