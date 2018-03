publié le 27/05/2016 à 22:44

Ce qui aurait pu être un simple divorce est en train de virer au scandale pour Johnny Depp. L'acteur de 52 ans s'est vu interdire, vendredi 27 mai, par un tribunal d'approcher sa femme Amber Heard, qui a demandé le divorce et l'accuse de violences conjugales. D'après une porte-parole du tribunal de Los Angeles, "le juge a émis une ordonnance" demandée par la comédienne de 30 ans qui interdit à Johnny Depp de l'approcher.



L'actrice, qui est apparue vendredi au tribunal avec des bleus au visage, a demandé le divorce et une pension alimentaire plus tôt cette semaine après 15 mois de mariage. La jeune femme est venue au tribunal de Los Angeles avec un dossier contenant des photos et divers éléments de preuve prouvant des actes répétés de violences domestiques, selon le site people TMZ. L'actrice a notamment déposé plainte évoquant des substances toxiques à l'origine des violences dans le couple : "Johnny était souvent paranoïaque et son agressivité envers moi était effrayante", a-t-elle expliqué.

Amber Heard submitted this photo as evidence for her domestic violence restraining order https://t.co/sA3BZc3D6f pic.twitter.com/VjHxoobna6 — People Magazine (@people) May 27, 2016

Selon le site, la photo aurait été prise samedi dernier. L'acteur aurait utilisé son iPhone pour frapper son épouse au visage. Alertés, les policiers seraient arrivés sur place, mais Johnny Depp était déjà parti. La star de Pirates des Caraïbes aurait proposé de l'argent à sa femme pour qu'elle ne révèle pas cet incident. Malgré tout, Amber Heard a préféré demander le divorce lundi 23 mai et a demandé une ordonnance restrictive contre son mari, craignant pour sa sécurité.

