publié le 29/05/2016 à 18:41

Si Johnny Depp n'a fait aucune déclaration depuis que sa femme, Amber Heard, l'a accusé de violences conjugales pendant leurs 15 mois de mariage, sa fille Lily-Rose Depp, a décidé d'afficher publiquement son soutien à son père. C'est sur le réseau social Instagram, où elle est suivie par plus d'un million de personnes, que la fille aînée de Johnny Depp et Vanessa Paradis a publié, dimanche 29 mai, un message sous une photo de son père l'aidant à marcher alors qu'elle est encore enfant. "Mon père est la plus douce et la plus aimante des personnes que je connaisse. Il a été un père merveilleux avec mon petit-frère et moi, et tous ceux qui le connaissent diront la même chose", a écrit la mannequin de 17 ans, récemment choisi pour être la nouvelle égérie de Chanel n°5. Un message qui a déjà recueilli plus de 136.000 likes.



My dad is the sweetest most loving person I know, he's been nothing but a wonderful father to my little brother and I, and everyone who knows him would say the same ¿¿ Une photo publiée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) le 29 Mai 2016 à 4h57 PDT

Peu après, c'est Vanessa Paradis, mariée à Johnny Depp pendant 14 ans, qui a rédigé une lettre pour répondre, à sa façon, aux accusations portée à l'encontre de son ex-mari. Dans une lettre publiée sur le site TMZ, l’actrice et chanteuse française décrit le père de ses deux enfants comme un être "sensible, aimant". "Je crois de tout cœur que les récentes allégations qui ont été faites sont scandaleuses (…) Il n’a jamais été physiquement violent avec moi et cela ne ressemble en rien à l’homme avec lequel j’ai vécu pendant 14 merveilleuses années", écrit-elle.

La lettre de Vanessa Paradis défendant Johnny Depp. pic.twitter.com/NWEdjoEVhe — Catherine Rochon (@CathyRochon) 29 mai 2016

Plus tôt dans la journée. Lori Anne Allisson, première femme de Johnny Depp (1983-1985), a déclaré qu’elle ne croyait pas une seconde aux accusations d’Am­ber Heard, selon le site people Perez Hilton. Selon elle, Johnny Depp s’est comporté tout à fait normalement durant toute la durée de leur mariage. Il ne l’a jamais frappée et ne lui a même jamais crié dessus. Lori Anne Alli­son a même ajouté que l’acteur était une personne douce, un homme qui était même prévenant avec les animaux.

Le 27 mai, Amber Heard s'est présentée au tribunal de Los Angeles, le visage marqué par des ecchymoses, affirmant que Johnny Depp, à qui elle a demandé le divorce le lundi précédent, l'avait battue à de multiples reprises durant le début de leur mariage, en février 2015. Une version que la police s'est, pour le moment, refusée à confirmer. Le juge a accordé une ordonnance restrictive à l'actrice, interdisant Johnny Depp à l'approcher à moins de 100 mètres, jusqu'au 17 juin, date à laquelle se tiendra la prochaine audience.