publié le 28/10/2018 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Amanda Lear ! Au menu de ce dimanche après-midi : le Plateau télé de notre invitée avec les programmes de la semaine à venir... La chanteuse se souvient-elle de tout ce qu'elle a fait à la télé ? Sa mémoire est testée dans le Archive ou Archi-faux. Découvrez bien d'autres révélations de la part de l'ancienne chanteuse sur Donald Trump, mais aussi Danse avec les stars et les émissions People... Comme chaque dimanche, Jade nous recommande un programme à voir en replay : le thème d'aujourd'hui concerne le sommeil des français. Et enfin, ne manquez pas le duel entre Amanda Lear et notre animatrice préférée dans le célèbre Juke Box RTL consacré au génériques télé. Bon weekend, à l'écoute de la télé... sur RTL !

Des "Lear" d'Amanda

Mannequin, peintre, chanteuse, animatrice, sociétaire des Grosses Têtes, écrivain, actrice de cinéma et de télévision, Amanda Lear s'est révélée être une comédienne de Théâtre à succès, triomphant dans Panique au ministère, Lady Oscar, Divina et La candidate. Aujourd'hui, l'artiste revient cette fois-ci en librairie avec Délires (Cherche Midi), un livre regroupant ses pensées les plus pétillantes et drôles ainsi que ses souvenirs à mettre entre toutes les mains !

"Délires" d'Amanda Lear aux éditions du Cherche Midi

Artiste éclectique, Amanda Lear accepte volontiers le qualificatif de touche-à-tout ! Mais lorsqu'on lui demande de se définir en un mot, elle répond "star". Virtuose de la répartie et de l'autodérision, elle fut tour à tour égérie du peintre catalan Salavador Dalí, amante du rockeur David Bowie, diva du disco et reine du Boulevard.

Malgré une enfance timide et complexée, son enthousiasme et sa curiosité de chaque instant lui ont permis de façonner le personnage à la fois drôle, élégant et mystérieux que tout le monde connaît. Avec Délires, regorgeant de piques et de répliques savoureuses, l'artiste propose ici un florilège qui rassemble réflexions et souvenirs plus profond, sous sa plume aiguisée de fine observatrice de la nature humaine.



Délires, un livre d'Amanda Lear, aux éditions du Cherche Midi, 16 euros, parution le 8 novembre 2018.