Alexis Michalik: "Mon roman est une ode à la curiosité"

publié le 11/09/2019 à 12:30

Après le théâtre et le cinéma, le jeune prodige Alexis Michalik -36 ans seulement !, s'essaie au roman. Il vient nous présenter son premier ouvrage, Loin (Albin Michel), où il est question de filiation, de voyages, de fuites en avant et de questions existentielles. Conçu à l'origine pour être une série, Loin ravira les fans d'Alexis Michalik, dont quatre pièces triomphent toujours au théâtre: Edmond, Intra muros,Le Porteur d'histoire et le Cercle des illusionnistes.



Loin Crédit : Albin Michel

Résumé: « Comment avoir l’audace de prétendre être en vie si l’on vit sans oser ? »



Tout commence par quelques mots griffonnés au dos d’une carte postale : « Je pense à vous, je vous aime ». Ils sont signés de Charles, le père d’Antoine, parti vingt ans plus tôt sans laisser d’adresse. Avec son meilleur ami, Laurent, apprenti journaliste, et Anna, sa jeune sœur complètement déjantée, Antoine part sur les traces de ce père fantôme. C’est l’affaire d’une semaine, pense-t-il… De l’ex-Allemagne de l’Est à la Turquie d’Atatürk, de la Géorgie de Staline à l’Autriche nazie, de rebondissements en coups de théâtre, les voici partis pour un road movie généalogique et chaotique à la recherche de leurs origines insoupçonnées. Alexis Michalik a décidément le goût de l’aventure : après le succès phénoménal d’Edmond, le comédien, metteur en scène et dramaturge couronné par cinq Molières, nous embarque à bord d’un premier roman virevoltant, drôle et exaltant.

Loin, d’Alexis Michalik, 644 pages, Albin Michel, 22,90€, parution le 04/09/2019.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze !