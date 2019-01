A La Bonne Heure avec Alexis Michalik et Thomas Solivéres

publié le 03/01/2019 à 12:30

Après la comédie, l’écriture, la mise en scène… le « touche à tout » Alexis Michalik vient nous présenter sa première réalisation pour le cinéma : Edmond, une histoire adaptée de sa propre pièce, qui sort le 9 janvier dans les salles !



Edmond Crédit : Edmond

« Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ». »

Au casting, on retrouve : Thomas Solivérès (Edmond Rostand), Alexis Michalik (Georges Feydeau), Clémentine Célarié (Sarah Bernhardt), Olivier Gourmet (Constant Coquelin), Mathilde Seigner (Maria Legault), Benjamin Bellecour (Georges Courteline)...

Le comédien Tom Leeb (qui joue le rôle de Léo dans Edmond) sera également en studio pour nous interpréter "Are we too late", extrait de son premier EP.

TOMLEEB_AWTL_800x800 Crédit : Tom Leeb

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

L'équipe de l'émission vous recommande