publié le 21/08/2019 à 14:21

"Il va mieux". Trois semaines après l'annonce de l'AVC dont a été victime Alain Delon, son fils Alain-Fabien a donné des nouvelles plutôt rassurantes dans une interview accordée à Sud Ouest, (article réservé aux abonnés, ndlr) pendant ses vacances au Cap Ferret (Gironde).

"Ce sera une longue convalescence. Je l'ai eu au téléphone hier et il s'en sort bien. Je reste encore quelques jours ici et ensuite j'irai le voir", indique le cadet de l'acteur. Alain Delon se repose actuellement en Suisse, à la clinique très prisée du Genolier, située dans un petit village de 2.000 habitants entre Genève et Lausanne.

Alain-Fabien Delon en a également profité pour revenir sur des rumeurs persistantes quant à d'éventuelles tensions entre les trois enfants de l'acteur : Anthony, Anouchka et Alain-Fabien. "Je ne comprends pas pourquoi une certaine presse parle d’une supposée mésentente entre nous", affirme le plus jeune. "Anouchka, Anthony et moi sommes restés à son chevet pendant deux mois ensembles, unis et soudés. Ils essaient de décrire une pseudo-guerre entre nous et cela m’agace énormément" poursuit-il.

Alain-Fabien Delon estime même que cette période est "le moment le plus harmonieux de toute notre existence à tous", après s'être senti comme "le vilain petit canard de la famille", comme il l'explique quelques lignes plus bas. " C’est sûrement parce que je ne rentrais pas dans leur case de clan. Anouchka, Anthony et papa sont dans le même lot. Moi, je suis à part", confie-t-il.