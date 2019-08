publié le 12/08/2019 à 09:25

Après avoir été victime d'un AVC, Alain Delon se repose en Suisse dans la clinique des stars. Cet établissement se trouve entre Genève et Lausanne, dans un petit village de 2.000 habitants. Luxe, calme et volupté y sont au rendez-vous. Imaginez un petit village suspendu avec comme toile de fond, une vue panoramique sur les Alpes, le Mont Blanc et le Lac Léman.

C’est dans ce paysage de carte postale qu’on retrouve la clinique du Genolier. Une clinique aux allures de palace, avec son restaurant gastronomique et ses œuvres d'art dans les couloirs. Seul le personnel en blouse blanche rappelle que l’établissement est avant tout un hôpital.

Une clinique haut de gamme, spécialisée dans la chirurgie cardiaque comme le détaille pour RTL le professeur Philippe Morel, chirurgien qui intervient dans cette clinique, sur RTL : "Alain Delon a été soigné à la Pitié-Salpêtrière qui est un excellentissime établissement. Et puis dans sa convalescence, il est venu dans le groupe privé en Suisse pour avoir certainement, d'une part cette tranquillité, et puis on a un nombre d'infirmières, de médecins, qui est plus important par patient. La prise en charge est plus personnalisée. Les plateaux techniques sont extrêmement développés. C'est peut-être l'endroit au monde où il y a le plus de disponibilités par nombre de patients", explique-t-il.

Un établissement haut de gamme prisé des très grands

Mais ce n'est pas seulement une clinique avec un service médical haut de gamme. Alain Delon occuperait une suite présidentielle, avec une chambre de luxe dans lequel se trouve un lit médicalisé et un petit salon, qui lui permet d’accueillir 24/24 son entourage, où tout est fait pour que le patient se sente comme à la maison.

Une source interne précise qu'en plus du cadre exceptionnel, l'acteur aurait choisi cette clinique parce qu'elle est la plus performante dans l'accompagnement post AVC. Comme Alain Delon, des célébrités (comme Phil Collins), des émirs, des présidents viennent ici se soigner. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, lui aussi victime d'un AVC, a passé plusieurs semaines dans cette clinique.

Alain Delon serait dans le bâtiment VIP

On l'imagine donc, l'établissement est hautement sécurisé. La forêt qui l'entoure est un premier obstacle pour les curieux. La seule porte d'entrée, c'est le restaurant gastronomique, ouvert au public. Le reste est entièrement bouclé.



La sécurité est bien présente mais peu visible, avec des caméras de surveillance dans les couloirs larges à la décoration très design. Les vigiles sont très facilement reconnaissables, puisque ce sont les seules de la clinique à être en costume et non en blouse blanche.



Alain Delon séjournerait dans l'aile sud-ouest, le bâtiment VIP. Une partie de l'établissement interdite au public avec une seule entrée et une seule sortie. Pour se déplacer, il faut un badge, les portes et les ascenseurs sont verrouillés.



La sécurité et le secret médical sont absolus selon Philippe Morel. "Le plus souvent, les personnes de la stature de monsieur Delon sont des gens qui désirent se retirer en particulier quand il s'agit de soins dans un milieu un peu confiné, confidentiel et à l'abri des regards et des interventions extérieures inopportunes."

Un village qui garantit calme et anonymat

Le calme et l'anonymat sont également garantis par ce village de stars qu'est Genolier. Dans le petit village en contre bas pour le moment, la présence de l'acteur n'est qu'une rumeur. Et de manière générale, le calme et l'anonymat sont préservé ici.



De nombreuses personnalités ont trouvé refuge dans les environs, comme Michel Platini, Michael Schumacher et plusieurs tennismen français. Faire semblant de ne pas voir les stars, c'est un peu dans la culture du village.



Anonymat, discrétion et secret médical total. Alain Delon a aussi fait le choix de se reposer dans ce petit village pour être proche de sa fille Anoushka. Elle habite dans la banlieue de Genève, à une demi-heure de cette clinique posée sur les bords du lac Léman.