publié le 30/10/2016 à 22:23

Depuis près de deux semaines, l’ensemble de la rédaction de la chaîne d’information iTélé est en grève pour protester contre l’arrivée de l’animateur de Jean-Marc Morandini, mis en examen pour "corruption de mineur aggravée". "Je suis solidaire à 2.000 % avec la rédaction d’iTélé", a confié Benjamin Castaldi lors de son passage dans Les dessous de l’Écran sur RTL dimanche 30 octobre. "Moi, je comprends très bien que de vrais, bons, grands journalistes, n’aient pas envie d’être associés à Morandini", a poursuivi l’animateur de la chaîne D8, également propriété du groupe Canal + : "Moi, j’ai rien contre Jean-Marc, mais il a tapé sur beaucoup de gens, fait beaucoup de choses pendant de nombreuses années, c’est un retour des choses."



Alors qu’il vient d’intégrer l’équipe de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8, Benjamin Castaldi prend cependant la défense de Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal +. "Monsieur Bolloré, il a un principe, il est chrétien, il considère qu’il n’est pas condamné, et que tant qu’il n’est pas condamné, il n’a pas à le sanctionner. Je comprends qu’un patron se comporte comme ça. C’est la moindre des choses."

Selon lui, le conflit qui paralyse actuellement à peu de chance de trouver une solution à court terme : "Il [Jean-Marc Morandini] va s’accrocher à son job - et je le comprend, il n’a pas envie de le perdre - jusqu’au bout."

"Je lui souhaite sincèrement d’être sûr de lui et de ne pas avoir un dossier de 1,50 mètre de haut, parce que si c’est le cas, alors là ça va être la curée", a ajouté l’animateur.

Deux émissions en préparation

Benjamin Castaldi prépare actuellement deux nouvelles émissions sur la chaîne D8. La première, Hold-Up, a lui est venu lorsqu’il flânait sur plage mexicaine, lors de ses vacances, celui de se trouver "dans une salle des coffres" : "Moi, j’ai un film que j’adore, ça s’appelle Les égouts du paradis, qui raconte assez librement l’histoire de Spaggiari, et c’est vrai que toute la partie du film où ils sont dans cette salle des coffres, où ils ouvrent les coffre et que le pognon arrive, pour moi c’est un souvenir de gosse".



"Vous avez 20 coffres, il y en a 15 dans lesquels il y a des sommes d’argent, ça va de 100 euros à 20.000 euros. Il y en a cinq où il a des choses différentes, c’est-à-dire un 'fois deux', un 'divisé par deux', deux banqueroutes et un 'fois zéro'", explique Benjamin Castaldi. Le candidat doit ensuite répondre à des questions pour obtenir la possibilité d’ouvrir des coffres. L’animateur a d’ailleurs déjà exporté ce jeu aux États-Unis, au Canada et en Angleterre.



Enfin, Benjamin Castaldi inaugurera le Big Buzz Quizz à partir de dimanche prochain à 19h, toujours sur la chaîne de la TNT C8, où un people sera associé à un candidat ordinaire pour répondre à une série de questions et gagner jusqu’à 10.000 euros. "Les questions sont parfois un peu en décalage, posées de façon un peu humoristiques [...] C’est parfois très décalé", prévient l’animateur.